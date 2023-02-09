İsveç, Türkiye'ye 45 personel ve arama kurtarma köpeği daha gönderdi

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye nakliye uçağıyla 45 personel ve arama kurtarma köpeğinin daha gönderildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 22:51
İsveç, Türkiye'ye 45 personel ve arama kurtarma köpeği daha gönderdi
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İsveç, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye nakliye uçağıyla 45 personel ve arama kurtarma köpeği daha gönderdi. 

Yapılan bu yardımın, İsveç'in yıkıcı depremlerden etkilenenlere verdiği desteğin bir parçası olduğu ve Türkiye'den gelen bir talebe yanıt niteliğinde olduğu kaydedildi.

Uçağın, öğleden sonra İsveç'ten uçtuğu belirtilerek, gece saatlerinde Malatya'ya ineceği kaydedildi.

İsveç Sivil Savunma Bakanı Bohlin, "İsveç hükümeti ve kurumları, gelen çok sayıda farklı yardım talebine yanıt vermek için var güçleriyle çalışmaktadır. İsveç Sivil Acil Durumlar Ajansı ve İsveç Silahlı Kuvvetleri'nin sivil-asker işbirliğinin Türkiye'den gelen bu talebe hızlı bir şekilde yanıt vermelerini sağlamasından gurur duyuyoruz" dedi.

İsveç, daha önce Türkiye'ye 7 uzman göndermiş ve 37 milyon İsveç Kronu tutarında insani yardımda bulunmuştur.


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