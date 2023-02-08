İsveç, Türkiye'ye gönderdiği yardım miktarını artırdı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin Türkiye'ye gönderdiği yardım miktarını artırdığını duyurdu.
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, deprem nedeniyle Türkiye'ye gönderilen yardıma ilişkin konuştu.
Tobias Billström, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye'ye 30 milyon İsveç Kronu ek destek sağladık” dedi.
Billström, İsveç'in, bir gün önce Türkiye'ye inşaat mühendisleri, bilişim uzmanları ve lojistik uzmanları gönderdiğini hatırlattı.
Billström, “Barınma/konaklama şeklinde ekipman da gönderilecek” ifadelerini kullandı.
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