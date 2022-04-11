İsveç ve Finlandiya yaz aylarında NATO'ya katılabilir

11 Nisan 2022 Pazartesi, 15:35

Times gazetesinin haberine göre, Finlandiya'nın Haziran ayında üyelik için NATO'ya başvuracağını ve bu durumu İsveç'in takip edeceğini iddia etti.

Haberde; ismi verilmeyen ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederek çok büyük bir stratejik hata yaptığını ve NATO dışişleri bakanları toplantısında da Finlandiya ile İsveç'in potansiyel üyeliğinin konuşulduğunu öne sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6-7 Nisan tarihlerinde Brüksel'de yapılan NATO dışişleri bakanları toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğinin "en çok tartışılan konulardan biri" olduğunu söylemişti.