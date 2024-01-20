İsveç'ten Türkiye açıklaması: AB'ye katılmasına yardım etmek istiyoruz

İsveç Çalışma Bakanı ve Liberal Parti Başkanı Johan Pehrson, “Türkiye’nin, AB’ye girmesine yardımcı olabilmemiz için, ne gibi koşullar olması gerektiği konusunda da yardım etmek istiyoruz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 09:37
İsveç'ten Türkiye açıklaması: AB'ye katılmasına yardım etmek istiyoruz
Abone Ol google-news

İsveç Çalışma Bakanı ve Liberal Parti Başkanı Johan Pehrson, devlet kanalı “SVT”de katıldığı “30 dakika” programında Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin, 1987’den bu yana Avrupa Birliği’ne(AB) üyelik başvurusunun olduğunu hatırlatan Pehrson, Türkiye’nin demokratik yönde gelişmesini istediklerini belirtti.

Milliyet'in aktardığına göre, Pehrson ayrıca, “Türkiye’nin, AB’ye girmesine yardımcı olabilmemiz için, ne gibi koşullar olması gerektiği konusunda da yardım etmek istiyoruz” dedi. 

İsveç hükümetinin, Türkiye’nin, AB’ye katılım hedefini aktif olarak desteklemek amacıyla geçen yaz bir anlaşma imzaladığını belirten Johan Pehrson, bu durumda Türkiye’ye yeni taleplerin geleceğini öne sürdü. 

Pehrson, AB üyeliğine kabul edilmesi için Türkiye’nin, Birlik’in demokratik kriterlerini karşılaması gerektiğini hatırlattı.


isveç türkiye

İlgili Haberler

İsveç'teki üst düzey 'savaş uyarıları' endişeye neden oldu

İsveç'teki üst düzey 'savaş uyarıları' endişeye neden oldu
İsveç: Savaş olabilir, halkımız hazır olsun!

İsveç: Savaş olabilir, halkımız hazır olsun!
İsveç'ten Rusya sınırına görülmemiş tahkimat

İsveç'ten Rusya sınırına görülmemiş tahkimat

En Çok Okunan Haberler