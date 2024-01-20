İsveç'ten Türkiye açıklaması: AB'ye katılmasına yardım etmek istiyoruz

Yayınlanma: 20.01.2024 - 09:37

Güncelleme: 20.01.2024 - 09:39

İsveç Çalışma Bakanı ve Liberal Parti Başkanı Johan Pehrson, devlet kanalı “SVT”de katıldığı “30 dakika” programında Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin, 1987’den bu yana Avrupa Birliği’ne(AB) üyelik başvurusunun olduğunu hatırlatan Pehrson, Türkiye’nin demokratik yönde gelişmesini istediklerini belirtti.

Milliyet'in aktardığına göre, Pehrson ayrıca, “Türkiye’nin, AB’ye girmesine yardımcı olabilmemiz için, ne gibi koşullar olması gerektiği konusunda da yardım etmek istiyoruz” dedi.

İsveç hükümetinin, Türkiye’nin, AB’ye katılım hedefini aktif olarak desteklemek amacıyla geçen yaz bir anlaşma imzaladığını belirten Johan Pehrson, bu durumda Türkiye’ye yeni taleplerin geleceğini öne sürdü.

Pehrson, AB üyeliğine kabul edilmesi için Türkiye’nin, Birlik’in demokratik kriterlerini karşılaması gerektiğini hatırlattı.