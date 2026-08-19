İsviçre Alpleri’nde inşa ediliyor: Süper zenginler servetini dağın içine saklayacak

İsviçre Alpleri’nde, dünyanın en zengin isimlerine ait servetleri korumak amacıyla dev bir yeraltı kasa kompleksi inşa ediliyor. Altın, nakit para, sanat eserleri ve lüks otomobillerin saklanabileceği yüksek güvenlikli kasaların, hırsızlık, drone saldırıları ve doğal afetlere karşı koruma sağlaması hedefleniyor.

İsviçre’nin Obwalden kantonundaki Brünig Dağları’nın 100 metreden fazla altında inşa edilen projenin arkasında, iş insanı Thomas Gasser’in yönettiği Brünig Mega Safe AG bulunuyor.

Şirketin yönetim kurulu üyesi Hugo Schittenhelm, yüksek güvenlikli bölümün kaba inşaatının tamamlandığını açıkladı.

Ocak 2026’da başlayan projede, depo alanlarına giriş sağlayacak ana portalın inşasına da başlanacağı belirtildi. İlk özel kasaların ise 2028 yılında kullanıma açılması planlanıyor.

Avrupa’nın en sıra dışı inşaat projelerinden biri olarak gösterilen tesiste, kasa odalarının 99 yıllık kullanım bedelinin 1 milyon Euro’ya kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Şirket, güvenlik standartlarının İsviçre Merkez Bankası’nın kullandığı sistemlere benzer düzeyde olacağını savunuyor. Proje kapsamında bazı müşterilerle ilk sözleşmelerin de imzalandığı belirtildi.

DAĞIN İÇİNE 25’E KADAR ÖZEL KASA

Brünig Dağları’nda toplam 20 ila 25 yüksek güvenlikli kasa odası oluşturulması planlanıyor.

Kasaları satın alan kişilerin onlarca yıl boyunca sahip olacağı kullanım haklarının tapu siciline kaydedileceği belirtiliyor.

Bu nedenle yeraltındaki odalar, hukuki açıdan klasik bir banka kasasından çok gayrimenkule benzer bir statü taşıyacak.

İsviçre’de dağlık bölgelerdeki araziler belediyelere, şirketlere, özel kişilere ya da çeşitli kuruluşlara ait olabiliyor. Daha önce askeri amaçlarla kullanılan birçok yeraltı tüneli de zaman içinde özelleştirildi.

Bu tünellerin bazıları bugün peynir mahzeni, mantar üretim tesisi, veri merkezi, atış poligonu veya depo olarak kullanılıyor.

GİRİŞTE ÇOK AŞAMALI GÜVENLİK

Tesise giriş sistemi de yüksek güvenlik önlemleriyle tasarlanıyor.

Brünig Mega Safe AG Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Gasser, tesise girmek isteyen kişilerin birden fazla kontrol noktasından geçmesi gerekeceğini belirtti.

Gasser, ilk aşamada bir güvenlik bölmesinden geçileceğini, ardından araçtan inilerek farklı kontrollerin uygulanacağını söyledi. Güvenlik gerekçesiyle sistemin diğer ayrıntıları ise açıklanmadı.

Yeraltındaki özel kasalarda altın, nakit para, sanat eserleri, değerli koleksiyonlar ve lüks otomobiller dahil çok sayıda varlığın saklanabileceği belirtiliyor.

Şirketin kurallarına göre tesiste uyuşturucu madde ve patlayıcıların depolanmasına ise izin verilmeyecek.