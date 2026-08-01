İsviçre’de ineklerde gizemli hastalık alarmı

İsviçre’deki hayvancılık işletmelerinde ateş ve ishal görülen, süt verimi düşen ineklerin sayısının arttığı bildirildi. Federal yetkililer, vakalara yol açan hastalığın nedeninin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Dairesi (OSAV), süt ineklerinde görülen vakaların arttığına ilişkin bildirimlerden haberdar olduklarını duyurdu.

Çok sayıda yetiştirici, hayvanlarında ateş ve ishal görüldüğünü, bu belirtilere çoğu zaman süt üretimindeki düşüşün eşlik ettiğini bildirdi. OSAV ise hastalığın nedeninin şu ana kadar belirlenemediğini açıkladı.

Yetkililer, rahatsızlığın metabolik bir sorundan mı yoksa bulaşıcı bir etkenden mi kaynaklandığını belirlemek için inceleme başlattı.

Şimdiye kadar hastalıktan sorumlu herhangi bir patojene rastlanmadığı belirtildi. OSAV, sıcak hava ile ishal vakaları arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğuna ilişkin kanıt elde edilmediğini de bildirdi.

Yetkililer, yüksek sıcaklıkların özellikle süt ineklerini olumsuz etkileyebileceğini ve hayvanları hastalıklara karşı daha savunmasız hale getirebileceğini vurguladı.

İsviçre, diğer Avrupa ülkeleri gibi son haftalarda şiddetli sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya kalırken yağışlarda da önemli ölçüde azalma yaşandı.

YETİŞTİRİCİLERE UYARI

OSAV, sıcak dönemlerde hayvanların yüksek sıcaklıklardan korunması, yeterli suya ulaşabilmesi ve gölgelik alanlarda tutulması gerektiğini hatırlattı.

Ateş, ishal ve süt üretimindeki düşüş gibi belirtilerin son derece bulaşıcı bir hayvan hastalığıyla da bağlantılı olabileceğine dikkat çeken kurum, yetiştiricilere vakit kaybetmeden veterinerlerle iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

Yetkililer, hastalığın kaynağının belirlenebilmesi için etkilenen sürülerde gerekli testlerin yapılması gerektiğini bildirdi.