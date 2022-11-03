İsviçreli Glencore'nun İngiliz koluna 'özel jetle rüşvet dağıttığı' için 310 milyon dolar ceza

03 Kasım 2022 Perşembe, 20:26

Glencore Energy UK Limited, Southwark Kraliyet Mahkemesinde hakim Judge Peter Fraser tarafından, Nijerya’dan Kamerun’a kadar uzanan yedi rüşvet davasında suçlu bulunarak 182,9 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı. Fraser, şirket aleyhine 93,5 milyon sterlinlik haciz emrini de onayladı.

“BU MASADAKİ TÜCCARLARA ÖZGÜ BİR DURUMDU”

Fraser, Glencore’un da kabul ettiği suçların yaygın ölçekte bir kurumsal yolsuzluğu temsil ettiğini belirterek, “Yolsuzluk uzun süreden beri devam ediyor ve Batı Afrika’daki beş ülkede gerçekleşti ancak rüşvet suçunun kökenleri sanığın Londra’daki Batı Afrika petrol ticaret masasına dayanıyordu. Bu masadaki tüccarlara özgü bir durumdu” değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi (SFO) yetkilileri, 2 Ekim’deki duruşmada, Glencore Energy UK Limited'in 5 Afrika ülkesindeki yetkililere milyonlarca dolarlık rüşvet ödediği veya rüşvetin dağıtılmasını engellemediği açıklamasında bulunmuştu.

ÖZEL JET KULLANILDIĞI AÇIKLANMIŞTI

Londra'daki Glencore Energy UK Limited'e karşı dava 2019'da açılmıştı. Rüşvetlerin Kamerun, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili, Nijerya ve Güney Sudan’da dağıtıldığı ortaya çıkarılmıştı. Şirket, Haziran 2022'de suçlamaları kabul etmişti.

Savcılar mahkemede İngiliz şirketin çalışanlarının ve aracılarının rüşvet ödemek için nakit transfer etmek amacıyla özel jetler kullandığını açıklamıştı.