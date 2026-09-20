İtalya Başbakanı Meloni duyurdu: Okullarda burka ve başörtüsüne yasak geliyor

İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, eğitim sistemine ve entegrasyon süreçlerine yönelik tartışmalı bir yasa tasarısını Bakanlar Kurulu'na sunmaya hazırlanıyor.

İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) gençlik kollarının başkent Roma’da düzenlediği etkinlikte konuşan Başbakan Giorgia Meloni, İtalyan öğrencilerin sınıflarda azınlıkta kalarak baskı hissetmelerine izin vermeyeceklerini ifade etti.

SINIFLARA YABANCI ÖĞRENCİ SINIRI VE İTALYANCA ŞARTI

Bakanlar Kurulu'na sunulacak yeni paketin ayrıntılarını paylaşan Meloni, sınıf başına düşen yabancı öğrenci sayısına yasal bir üst sınır getirileceğini açıkladı. Yasa tasarısı kapsamında, okula uyum sağlama konusunda ciddi sorun yaşayan yabancı öğrencilerin ebeveynlerine İtalyanca öğrenme zorunluluğu getirilmesi de öngörülüyor.

"KADIN VE ERKEK EŞİTLİĞİ MÜZAKERE EDİLEMEZ"

Düzenlemenin en çok dikkat çeken maddelerinden biri ise eğitim kurumlarındaki kıyafet serbestisine yönelik sınırlamalar oldu. Okullarda burka ve başörtüsünün yasaklanacağını belirten İtalya Başbakanı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Okula yüzü açık şekilde gidilir ve İtalya’da hiç kimse, gerçek ya da sözde bir geleneği gerekçe göstererek genç bir kadının yüzünü gizlemesi gerektiğine karar veremez. Kadın ve erkek arasındaki eşitlik müzakere konusu olamaz. Bu durum sokaklarımızda da okullarımızda da geçerlidir."

AŞIRI SAĞCI ORTAKTAN İSLAM KARŞITI GÖSTERİ

Öte yandan sağ koalisyon hükümetinin küçük ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi'nin Pontida kasabasında düzenlediği mitingde de benzer temalar öne çıktı. Etkinlikte burka karşıtı gösteriler düzenlenirken, İtalya ve Avrupa'nın İslamlaşmasına izin verilmeyeceğine dair söylemler kullanıldı.