İtalya'da 12 bölge için şiddetli yağış uyarısı!

İtalya Sivil Savunma Dairesi tarafından yapılan açıklamada; Toskana, Lombardiya, Campania, Lazio ve Sicilya'nın da aralarında bulunduğu 12 bölge için olumsuz hava koşulları uyarısı yayımlandı.

Yetkililer, ani sel, su baskınları, şiddetli rüzgar ile yıldırım düşmelerine karşı yerel yönetimleri ve vatandaşları uyardı. Olumsuz hava şartlarının en sert vurduğu kentlerden biri Toskana bölgesinin başkenti Floransa oldu.

Kentte kısa sürede etkisini artıran yoğun sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları yaşanırken, tarihi yapılar ile Uffizi Galerisi gibi kentin simge müzelerinde su sızıntıları meydana geldi.

YETKİLİLERDEN UYARI GELDİ

Ligurya, Emilia-Romagna ile Veneto bölgelerinde ise kuvvetli fırtına kara ve hava ulaşımını aksattı.

Yetkililer, yağışın süreceğini belirterek riskli bölgelerde vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmeme ve dere yataklarından uzak durma çağrısında bulundu.