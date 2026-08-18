İtalya’da ‘kutsal plaj’ tartışması büyüyor: Rahibeler isyan etti

İtalya’da bir sahil işletmesi, rahibeler ile yerel yönetimi karşı karşıya getirdi.

Ligurya bölgesindeki sahil kenti Spotorno’da bulunan ve Suore di Carità di Santa Maria tarikatına bağlı rahibeler tarafından işletilen plaj tesisi, yerel yönetim tarafından kamu ihalesine çıkarıldı.

Belediye, kararın Avrupa Birliği’nin sahil kullanım haklarına ilişkin rekabet kuralları ile bölgesel düzenlemelere uyum amacıyla alındığını açıkladı.

Rahibeler söz konusu tesisi 1946’dan bu yana işletiyor.

Tesiste şezlong ve şemsiye kiralanırken, elde edilen gelirin ticari kazanç amacıyla değil, hayır faaliyetlerinin finansmanında kullanıldığı belirtiliyor.

Rahibeler, gelirlerin bir anaokulunun giderlerinin karşılanması ve çocuklara yönelik yaz kampı programlarının finanse edilmesi gibi sosyal faaliyetlere aktarıldığını savunuyor.

Bu nedenle tesis uzun yıllar boyunca ticari işletmelere uygulanan bazı kuralların dışında tutuldu.

BELEDİYEDEN ‘İHALEYE GİRİN’ MESAJI

Ancak sosyal amaçlı sahil kullanımına ilişkin düzenlemenin artık geçerli olmaması üzerine Spotorno Belediye Başkanı Mattia Fiorini, mevcut kullanım hakkının yeniden sınıflandırılacağını açıkladı.

Buna göre bölgenin “ücretsiz erişimli, donanımlı halk plajı” statüsüne geçirilmesi planlanıyor.

Rahibelerin işletmeye devam etmek istemeleri halinde ise diğer işletmeciler gibi kamu ihalesine katılmaları gerekecek.

Belediye Başkanı Fiorini, “Plajı işletmeye devam etmek istiyorlarsa herkes gibi ihaleye girmeleri gerekiyor” dedi.

İhalenin sonbaharda açılması bekleniyor.

Karar, kamuoyuna açık toplantıda rahibelerin tepkisine neden oldu.

80 yaşındaki Rahibe Miranda, belediye başkanına seslenerek tesisin uzun yıllardır kendileri tarafından işletildiğini hatırlattı.

Corriere della Sera’nın aktardığına göre Miranda, “Burası bizim. Belediye neden plajımızı elimizden almak istiyor? Bunu yaparlarsa okulu bile işletmeye devam edemeyebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘BU ŞARTLARDA SÜRDÜRÜLEMEZ’

Rahibeler, plajın halka ücretsiz açılması ve yalnızca şezlong ile şemsiye kiralamalarından düşük ücret alınması halinde işletmenin ekonomik olarak sürdürülebilir olmayacağını savunuyor.

Bunun, yardım faaliyetleri için elde edilen geliri de önemli ölçüde azaltabileceği belirtiliyor.

İtalya’da sahillerdeki özel işletme hakları uzun süredir Avrupa Birliği ile Roma yönetimi arasında tartışma konusu.

The Guardian’ın aktardığına göre, son 20 yılda farklı İtalyan hükümetleri, kârlı sahil işletmelerini kaybetmek istemeyen imtiyaz sahiplerinin baskısıyla rekabet kurallarının uygulanmasına direnmişti.

Giorgia Meloni hükümeti ise Brüksel’in baskısı ve İtalyan mahkemelerinin kararlarının ardından sahil imtiyazlarının rekabete açılmasına yönelik takvimi kabul etmek zorunda kaldı.