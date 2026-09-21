İtalya’da okullara yeni düzenleme: Burka ve nikap yasağı, yabancı öğrenci sınırı

İtalya hükümeti, göçmen öğrencilerin eğitim sistemine uyumuna ilişkin yeni düzenlemeler hazırlıyor.

Başbakan Giorgia Meloni, partisi İtalya’nın Kardeşleri’nin gençlik örgütü tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, hazırlanan düzenlemenin yakında Bakanlar Kurulu’na sunulacağını söyledi.

Meloni’nin açıkladığı plana göre sınıflardaki yabancı öğrenci sayısına yasal bir üst sınır getirilecek, bazı yabancı öğrenci velilerine İtalyanca öğrenme yükümlülüğü uygulanacak ve okullarda burka ile nikap kullanımı yasaklanacak.

Meloni, sınıflardaki yabancı öğrenci sayısını sınırlandırmak istediklerini belirtirken uygulanması planlanan üst sınırın kaç öğrenci ya da hangi oran üzerinden belirleneceğini açıklamadı.

Düzenlemenin gerekçesini öğrencilerin dil öğrenmesi ve eğitim sistemine uyumuyla açıklayan Meloni, sınıfta İtalyanca bilmeyen az sayıda öğrencinin öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının desteğiyle dili daha hızlı öğrenebileceğini savundu.

Meloni, İtalyanca bilmeyen öğrencilerin sayısının artması ya da sınıfta çoğunluğu oluşturması halinde entegrasyonun zorlaşacağını öne sürdü.

BAZI VELİLERE İTALYANCA ÖĞRENME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Hazırlanan düzenlemenin bir diğer ayağını yabancı öğrencilerin ebeveynleri oluşturuyor.

Meloni, İtalyan eğitim sistemine uyum konusunda ciddi güçlük yaşayan yabancı öğrencilerin ebeveynlerinin İtalyanca öğrenmesini zorunlu hale getirmeyi planladıklarını açıkladı.

İtalya’daki okullara kayıtlı öğrencilerin yüzde 11,6’sını İtalyan yurttaşı olmayan öğrenciler oluşturuyor. Bu oran, yaklaşık her 100 öğrenciden 12’sine karşılık geliyor.

Meloni’nin açıkladığı pakette, okullarda yüzü tamamen örten giysilere yönelik yasak da yer alıyor.

Burka ve nikabın okullarda kullanılmasını yasaklamayı planladıklarını belirten Meloni, öğrencilerin okula yüzleri açık şekilde gitmesi gerektiğini savundu.

Meloni, “Okula yüzünüz açık şekilde gitmelisiniz. İtalya’da hiç kimse gerçek ya da varsayılan bir gelenek adına genç bir kadının kendisini gizlemesine karar veremez” ifadelerini kullandı.

DÜZENLEME BAKANLAR KURULU’NA SUNULACAK

Meloni, düzenlemenin kısa süre içinde Bakanlar Kurulu’nun gündemine getirileceğini duyurdu.

Ancak yabancı öğrenciler için uygulanacak sınıf sınırının oranı ve düzenlemenin yürürlüğe gireceği takvim konusunda henüz ayrıntı paylaşılmadı.

Düzenleme, göç ve entegrasyon politikalarının İtalya siyasetinin başlıca tartışma konuları arasında bulunduğu bir dönemde gündeme geldi.

Akdeniz üzerinden Avrupa’ya ulaşan göç güzergâhlarının başlıca giriş noktalarından biri olan İtalya’da göç, yurttaşlık, dini semboller ve toplumsal uyum konuları uzun süredir siyasi tartışmaların odağında yer alıyor.