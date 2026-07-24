İtalya’daki yangınların arkasında hayvanlara işkence çıktı: Kedileri ateşe verip doğaya saldılar

İtalya’nın Calabria bölgesindeki Pollino Milli Parkı’nda hafta boyunca etkili olan alevler, parkın büyük bölümünde tahribata yol açtı.

Soruşturmayı yürüten ekipler, yangın alanında sokak kedilerinin yanı sıra mumlar ve gecikmeli ateşleme amacıyla kullanıldığı değerlendirilen düzenekler tespit etti.

Calabria Sivil Koruma Ajansı’ndan Domenico Costarella, hayvanların ateşe verildikten sonra tarlalara bırakıldığını belirterek, “Bu hayvanlar arazide koşarak yangının yayılmasına neden oldu” dedi.

Kundakçılıkla mücadele için toplumsal yaklaşımın değişmesi gerektiğini vurgulayan Costarella, yaşananları “insanlık dışı eylemler” olarak nitelendirdi.

İtalya Hayvanları Koruma Derneği de kedileri ateşe veren kişilerin kimliğine ilişkin bilgi paylaşanlara bin avro ödül verileceğini açıkladı.

İtalya’da hayvanların orman yangını çıkarmak amacıyla kullanıldığına ilişkin benzer iddialar geçmişte de gündeme gelmişti.

Yetkililer, 2016 yılında Sicilya’nın kuzeyindeki Nebrodi Bölge Parkı’nda çıkan yangınlarda mafyayla bağlantılı grupların hayvanlardan yararlandığını öne sürmüştü. Bir yıl sonra ise Campania merkezli Camorra örgütünün, Vezüv Yanardağı çevresindeki koruma altındaki ormanlarda aynı yöntemi kullandığı iddia edilmişti.

YANGINLARIN ARKASINDA ARAZİ RANTI ŞÜPHESİ

Araştırmacılar, kundaklama olaylarının bazı bölgelerde yanan arazileri düşük fiyatlarla satın alma amacı taşıyan daha geniş kapsamlı bir arazi rantı planıyla bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

Calabria’da 160’tan fazla yangın kayıtlara geçerken, yerel sivil koruma yetkilileri yangınların önemli bölümünün “kötü niyetli kişiler” tarafından çıkarıldığını savundu.

İtalya’daki yangınların özellikle ülkenin güneyinde yoğunlaştığı bildirildi.

Sicilya’da yaklaşık 6 bin itfaiyeci, orman muhafızı ve sivil savunma görevlisi, günlerdir devam eden onlarca yangına müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına yangın söndürme uçakları da destek veriyor.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, yangına müdahale eden bir itfaiyecinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İtalya Sivil Koruma Ajansı, Sicilya’daki durumun ciddi olduğunu belirterek yangınların aşırı yüksek sıcaklıklar ve kuruyan toprak nedeniyle hızla yayıldığını bildirdi.

Güney Avrupa’yı etkisi altına alan rekor sıcak hava dalgası sırasında İtalya’da 11 bin 500 hektardan fazla alanın yandığı belirtildi.

FRANSA’DA 20 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Orman yangınları Fransa’da da geniş alanları etkisi altına aldı. Bordeaux’nun batısındaki yoğun çam ormanlarında başlayan yangınlar nedeniyle 20 binden fazla bölge sakini ve tatilci tahliye edildi.

Saumos köyünde başlayan ve Le Porge üzerinden Lège-Cap-Ferret yönüne ilerleyen yangının 3 bin 400 hektarlık alanı etkilediği açıklandı.

Yetkililer, çarşamba günü kamp alanları, tatil evleri ve konutlardan 12 bin kişinin, perşembe günü ise 8 bin 800 kişinin daha tahliye edildiğini bildirdi. Bölge genelinde yaklaşık 15 acil barınma merkezi oluşturuldu.

Fransa’nın Avrupa Birliği’nden yardım istemesinin ardından diğer ülkelerden üç yangın söndürme uçağı bölgeye gönderildi.

Lège-Cap-Ferret Belediye Başkanı Philippe de Gonneville, hava koşullarının söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını belirterek sıcaklığın 30 derecenin üzerinde seyrettiğini ve kuvvetli rüzgârların etkili olduğunu söyledi.

İSPANYA’DA TAHLİYELER SÜRÜYOR

İspanya’da da Madrid’in batısındaki Aldea del Fresno kasabasında kontrolden çıkan orman yangını nedeniyle 3 bin 500 kişinin evlerini terk etmesi istendi.

Toledo yakınlarında başlayan ve başkentin güneyindeki yerleşimlerde tahliyelere yol açan yangında ise ekiplerin gece boyunca önemli ilerleme sağladığı bildirildi.

Guadalajara eyaletindeki en büyük yangının, geçen perşembe gününden bu yana 32 bin hektardan fazla alanı küle çevirdiği açıklandı.

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi’ne göre, yıl başından bu yana kıta genelinde yaklaşık 250 bin hektar alan yandı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminin bir miktar altında kalsa da 2006-2025 yılları arasındaki ortalamanın yaklaşık iki katına ulaştı.