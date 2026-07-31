İtalya, İspanya ile Schengen uygulamasını askıya aldı

İtalya, Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Ceuta kentine yaşanan kitlesel göçmen akınının ardından İspanya ile Schengen uygulamasını geçici olarak askıya aldığını açıkladı.

Roma yönetiminin aldığı kararla birlikte İtalya ile İspanya arasında uçak ve deniz yoluyla seyahat eden yolcular, serbest dolaşım uygulaması yerine yeniden pasaport kontrolünden geçirilecek.

İtalya İçişleri Bakanlığı ayrıca Fransa ile varılan anlaşma kapsamında Fransa-İtalya kara sınırındaki denetimlerin de sıkılaştırılacağını duyurdu. Açıklamada, uygulamanın amacının belgesiz göçmenlerin ülkeye girişini engellemek olduğu belirtildi.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Başbakan Giorgia Meloni hükümetinin kararı muhalefetin eleştirilerine neden oldu.

Merkez sol Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Piero De Luca, uygulamanın göç sorununu çözmeyeceğini savunarak kararın iç politikaya yönelik "demagojik" ve sembolik bir adım olduğunu söyledi.

Muhalefet, Ceuta'ya ulaşan göçmenlerin büyük bölümünün İtalya'ya gitmeyi hedeflediğine ilişkin somut bir kanıt bulunmadığını öne sürdü.

MELONİ HÜKÜMETİ ÜZERİNDEKİ BASKI

2022 seçimlerinde yasa dışı göçü azaltma vaadiyle iktidara gelen Giorgia Meloni hükümeti, son dönemde göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan eski general Roberto Vannacci'nin liderliğindeki aşırı sağın yükselişi nedeniyle artan siyasi baskıyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin, yeniden gündemin üst sıralarına çıkan göç tartışmaları karşısında sınır güvenliği konusunda daha sert bir politika izlemeyi amaçladığı değerlendiriliyor.

CEUTA'DA DURUM KONTROL ALTINA ALINDI

İspanya ise Ceuta'ya yönelik kitlesel göçmen geçişinin kontrol altına alındığını açıkladı.

Madrid yönetimi, sınırı geçen 50 binden fazla kişinin büyük bölümünün gönüllü olarak yeniden Fas tarafına döndüğünü bildirdi.