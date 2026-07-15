İtalya kavruluyor: Aşırı sıcaklar nedeniyle 15 kentte kırmızı alarm

İtalya, etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Sağlık Bakanlığı, yüksek sıcaklıklar nedeniyle 15 kentte "kırmızı alarm" ilan ederken, bazı bölgelerde içme suyu kullanımına kısıtlama getirildi. Ülke genelinde devam eden orman yangınlarına yönelik söndürme çalışmaları da sürüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yarın başkent Roma'nın yanı sıra Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Floransa, Frosinone, Cenova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Torino ve Viterbo'da en yüksek seviyedeki "kırmızı alarm" uygulanacak.

Bakanlık, cuma günü Milano'nun da listeye ekleneceğini ve kırmızı alarm kapsamındaki kent sayısının 16'ya yükseleceğini duyurdu.

SICAKLIKLAR 40 DERECEYİ AŞACAK

Meteoroloji uzmanları, ülkenin orta ve güney kesimlerinde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Kuzey bölgelerinde ise gece saatlerinden itibaren sağanak yağış ve gök gürültülü fırtınaların etkili olması bekleniyor.

SU TÜKETİMİNE KISITLAMA

Aşırı sıcaklarla birlikte su kaynakları üzerindeki baskı da arttı. Özellikle kuzeydeki Piyemonte Bölgesi'nde su sıkıntısı yaşanırken, bölge yönetiminin İsviçre'den temin edilen su miktarını artırmayı değerlendirdiği belirtildi.

Bazı belediyeler ise su tasarrufu amacıyla içme suyunun kullanımına yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulamaya başladı.

ORMAN YANGINLARI SÜRÜYOR

Yüksek sıcaklıkların etkisiyle ülkenin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları yangın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GREENPEACE'TEN İKLİM KRİZİ EYLEMİ

Çevre örgütü Greenpeace de küresel ısınmaya dikkat çekmek amacıyla Roma'daki Kolezyum önünde bir eylem düzenledi. Eylem kapsamında yerleştirilen buz heykeller, sıcak hava dalgasının etkisini göstermek amacıyla güneş altında erimeye bırakıldı.