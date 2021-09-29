Dolar kuru yıl sonunda ne kadar olacak? Dev bankadan korkutan tahmin!

29 Eylül 2021 Çarşamba, 10:24

Unicredit ekonomistleri, yayımladıkları araştırma raporunda Türk ekonomisi için 2021 büyüme tahminlerini yüzde 7,5’ten yüzde 9,7’ye çıkarırken yıl sonunda enflasyonun yüzde 18,4 olmasını beklediklerini belirtti.

Türk ekonomisi için 2022 büyüme tahminlerini de yüzde 3,5’ten yüzde 5,5’e çıkaran Unicredit ekonomistleri, bu revizyonda beklenenden erken başlayan parasal gevşeme döngüsünün ve 2021’deki kuvvetli büyümenin etkili olduğunu ifade etti.

Merkez Bankası’nın Eylül ayındaki 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 300 baz puan daha faiz indirimi yapmasını bekleyen Unicredit, 2022’de faizlerin yüzde 14,5 olmasını beklediklerini söyledi.

DOLAR/TL YIL SONUNDA 9,30

Dolar/TL ’nin sene sonunda 9,30 olmasını bekleyen ekonomistler, 2022 sonunda ise kurun 10,40 olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin Euro/TL için 2021 sonu tahminleri ise 11,07 seviyesinde bulunuyor.

Faiz indirimi beklentilerinin yerel tahvil piyasasına girişleri artırabileceğini belirten Unicredit, bunun Türk lirasındaki kısa vadeli riskleri bir miktar sınırlayabileceğini vurguladı.

BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİLER

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye için haziran ayında açıkladığı büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek yüzde 6,1’den 8,6’ya çıkardı. 2022 için büyüme tahminini yüzde 3,3’e revize eden kurum, 2023 ve 2024 tahminlerini ise yüzde 3,1 olarak korudu.

Beklenenden daha iyi geçen turizm sezonunun Türk ekonomisini ve Döviz gelirlerini artırdığını belirten S&P, 2021 yıl sonu için politika faizi beklentisini yüzde 16,00'dan yüzde 17,00'a revize ederek 2021 tahminini yüzde 12'den yüzde 13'e, 2023 ve 2024 sonu için beklentisini yüzde 9,80'den 9,75'e çekti.

Ortalama tüketici enflasyonunun 2021'de yüzde 15,2 olmasını bekleyen S&P, 2022'de ortalama enflasyonun yüzde 12,3 olmasını öngörüyor.

Türkiye için 2021 yılı işsizlik oranı tahminini de yüzde 13,0'dan yüzde 17,3'e çıkaran S&P, 2022 yılı için beklentisini yüzde 12,2'den yüzde 12,0'a, 2023 için tahminini yüzde 11,2'den yüzde 9,6'ya ve 2024 için beklentisini yüzde 11.0'dan yüzde 9,2'ye düşürdü.

2021 sonunda dolar/TL’nin 8,70 olacağını tahmin eden S&P, 2022 kur tahminini 8,84, 2023 için tahminini 9,11 ve 2024 için tahminini de 9,50 olarak belirledi.

Kaynak: BloombergHT