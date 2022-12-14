Japon Denizi'nde gerilim: Rus uçakları uçuş gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava kuvvetlerine ait uçaklarının Japonya Denizi üzerinde uçuş yaptığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, 2 "Tu-95MC" tipi stratejik bombardıman uçağının Japonya Denizi'nin tarafsız suları üzerinde uçuş yaptığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 "Tu-95MC" tipi stratejik bombardıman uçağının Japonya Denizi'nin tarafsız suları üzerinde yaptığı uçuşun 7 saatten fazla sürdüğü belirtildi.
Bu uçaklara, havada Rus "Su-30CM" ve "Su-35C" tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği kaydedilen açıklamada, Rus uçaklarının, Arktika, Kuzey Atlantik, Pasifik Okyanusu'nun (Büyük Okyanus) yanı sıra Karadeniz ve Baltık Denizi'nin tarafsız suları üzerinde sürekli uçuş yaptığı aktarıldı.
Açıklamada, tüm uçuşların hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallar doğrultusunda yapıldığı ifade edildi.
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandalı kapatan savcının sicili
- Çocuğa istismar skandalı davasında yeni gelişme
- Dünya Kupası'nı kazanan takımı açıkladı!
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' davası
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Aslı Baykal' çıkışı
- Memet Ali Alabora ile Şevket Çoruh bir araya geldi
- Yine tarikat, yine cinsel istismar!
- Belediyeye operasyonda yeni gelişme
- 'Her gün değil her saat değil her dakika... '
- Erdoğan'ın yeni başdanışmanı Hülagü oldu