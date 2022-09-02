Japon Dışişleri Bakanı Hayaşi'den, Çin ile 'görüşmeye açığız' mesajı
Japon Dışişleri Bakanı Hayaşi, diyalogun önemine vurgu yaptığı konuşmasında Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmeye açık olduğunu dile getirdi.
Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, ay sonu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile görüşebileceğini söyledi.
Bakan Hayaşi, düzenlediği basın toplantısında, geçen ay ABD heyetinin Tayvan ziyareti sonrası, Vang'ın, planlı ikili görüşmeyi aniden iptal etmesi konusuna değindi.
21-27 Eylül'deki BM Genel Kurulu marjında Vang ile "ikili görüşmeye açık olduğunu" kaydeden Hayaşi, "Çeşitli seviyelerde diyaloğun önemli olduğuna inanıyorum" dedi.
Eylül 2022, Japonya ve Çin ikili diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıl dönümüne denk geliyor.
Söz konusu zirvede, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Japon Başbakan Kişida Fumio'nun muhtemel görüşmesi ele alınabilir.
EN SON KASIM 2020
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi liderliğindeki heyet ağustos başında Tayvan'ı ziyaret etmişti.
Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu.
Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çeken ziyaret sonrası Vang, Japon mevkidaşı ile Kamboçya'da yapacağı planlı görüşmeyi ani kararla iptal etmişti.
Komşu Dışişleri Bakanları yüz yüze en son Kasım 2020'de bir araya gelmişti.
İlgili Haberler
- ABD'de 'duş alırken ağzınızı kapatın' önerisi
-
Video Haberler
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM'den KPSS açıklaması
- Emekliler dikkat! Banka promosyonunda süre uzadı
- Mahkemeden yeni 'Gülşen' kararı
- Arınç’tan partisine 'Sedat Peker' eleştirisi
- Serkan Taranoğlu da görevden alındı
- 21 isim için harekete geçildi
- Yönetim kurulu toplantısı sırasında iki el ateş edildi
- HDP'den PKK'ye çağrı
- Sedat Peker’den Yeni Şafak paylaşımı
- Hakan Atilla’ya DEVA Partisi’nden yanıt!