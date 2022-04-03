Japon hükümetinde ilk Covid-19 vakası saptandı
Japonya'da Cinsiyet Eşitliği ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Noda Seiko, Covid-19'a yakalandı.
Kabine Ofisine göre, hafif ateş sonrası yapılan test sonrası Bakan Noda'nın Koronavirüs testi pozitif çıktı. Vaka, Başbakan Kişida Fumio kabinesinde ilk Covid-19 vakası olarak kayda geçti.
Başbakan ve Bakanlarla yakın temas kurmayan Noda'nın 11 Nisan'a dek karantinada kalacağı kaydedildi.
Noda'nın, hükümete bağlı 'Çocuk Politikaları Ajansının' kurulması projesiyle yakından ilgilendiği biliniyor.
İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Meclis İşleri Başkanı Takagi Tsuyoşi, sağlığına kavuştuktan sonra Noda'nın görevine döneceğini açıkladı.
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