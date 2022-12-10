Japon politikacıdan Tayvan'a güvenlik desteği sözü
Japonya'nın iktidar partisi LDP politika şefi Koichi Hagiuda, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'e güvenlik desteği sözü verdi.
Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) politika şefi Koichi Hagiuda bir araya geldi. Japon politikacı, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'e Hint-Pasifik'te özgürlüğü sağlamak için güvenlik işbirliğini derinleştirme sözü verdi.
Reutersın haberine göre, Tayvan'ın başkenti Taipei'de gerçekleşen görüşme sonrası Tsai, "Son yıllarda Tayvan-Japonya ilişkilerinin daha da yakınlaştığını gördük. Gelecekte Tayvan, Japonya ile güvenlik gibi çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye ve Hint-Pasifik bölgesinin özgürlüğünü, açıklığını ve istikrarını sağlamak için birlikte çalışmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.
Hagiuda, Tayvan'ın ortak değerlere sahip iyi bir dost olduğunu söylerken, "Tayvan, liberal demokrasi, temel insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerlerin yanı sıra yakın ekonomik ilişkileri ve kişisel alışverişleri paylaştığı Japonya'nın son derece önemli bir ortağı ve değerli bir dostudur. Bu bağlamda, birbirimize olan yardım ve işbirliğimiz zaman içinde gelişmiştir" ifadelerinde bulundu.
Tayvan-Japonya ilişkileriyle ilgili bir foruma katılmak üzere Taipei'de bulunan Hagiuda, Tsai'ye eski Devlet Başkanı Lee Teng-hui'nin mezarı başında saygılarını sunacağını da söyledi.
İki yıl önce yaşamını yitiren Lee Teng-hui, Tayvan'da özgür çoğulculuk doğrultusunda baskıcı yönetimi sona erdirdiği için "Bay Demokrasi" olarak adlandırılıyor.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa cemaatinden dikkat çeken mesaj
- Tarikat karanlığında yeni perde! Anne konuştu
- İktidardan yaşa yük gerekçesi
- Suçlular Takımı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
- Tolga Sarıtaş'tan kötü haber
- Canlı yayında Erdoğan'dan aldığı teklifi açıkladı
- İstanbul kar yağışına hazırlanıyor
- İYİ Partili Örs taburcu oldu, sert konuştu
- Erdoğan: Son kez destek istiyoruz
- Türkiye'yi sarsan istismar skandalında yeni gelişme