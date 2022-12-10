Japon politikacıdan Tayvan'a güvenlik desteği sözü

10 Aralık 2022 Cumartesi, 14:06

Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ve Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) politika şefi Koichi Hagiuda bir araya geldi. Japon politikacı, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen'e Hint-Pasifik'te özgürlüğü sağlamak için güvenlik işbirliğini derinleştirme sözü verdi.

Reutersın haberine göre, Tayvan'ın başkenti Taipei'de gerçekleşen görüşme sonrası Tsai, "Son yıllarda Tayvan-Japonya ilişkilerinin daha da yakınlaştığını gördük. Gelecekte Tayvan, Japonya ile güvenlik gibi çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmeye ve Hint-Pasifik bölgesinin özgürlüğünü, açıklığını ve istikrarını sağlamak için birlikte çalışmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Hagiuda, Tayvan'ın ortak değerlere sahip iyi bir dost olduğunu söylerken, "Tayvan, liberal demokrasi, temel insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerlerin yanı sıra yakın ekonomik ilişkileri ve kişisel alışverişleri paylaştığı Japonya'nın son derece önemli bir ortağı ve değerli bir dostudur. Bu bağlamda, birbirimize olan yardım ve işbirliğimiz zaman içinde gelişmiştir" ifadelerinde bulundu.

Tayvan-Japonya ilişkileriyle ilgili bir foruma katılmak üzere Taipei'de bulunan Hagiuda, Tsai'ye eski Devlet Başkanı Lee Teng-hui'nin mezarı başında saygılarını sunacağını da söyledi.

İki yıl önce yaşamını yitiren Lee Teng-hui, Tayvan'da özgür çoğulculuk doğrultusunda baskıcı yönetimi sona erdirdiği için "Bay Demokrasi" olarak adlandırılıyor.