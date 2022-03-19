Japon yazar Haruki Murakami'den, Rusya-Ukrayna savaşına karşı barış mesajı
Toplumların kendi liderlerini "körü körüne izlemelerinin sonunun selamet" olmayacağını belirten Japon yazar Haruki Murakami, Rusya-Ukrayna savaşına karşı barış çağrısı yaptı.
Japon roman ve öykü yazarı Haruki Murakami, Rusya-Ukrayna savaşına karşı "barış çağrısı"nda bulundu.
"Savaşın Bitmesi için Müzik" temasıyla Tokyo FM'de bir saatlik radyo programı düzenleyen ünlü yazar, "Müzik, savaşı durduracak güce sahip midir" sorusuna "Maalesef, cevap hayır" şeklinde yanıt verdi.
Japon müellif, "Ancak dinleyicileri, 'savaşın durdurmamız gereken bir şey' olduğuna inandırabilir" ifadesini kullandı.
Temaya uyumlu parçaları seçmek istediğini belirten Murakami, eserlerin güfte ve sosyal arka planlarına yönelik bilgi verdi.
James Taylor'ın "Never Die Young" albümüne atıfta bulunan yazar, "önceki neslin başlattığı bir savaşta" genç insanların ölmesinin "yürekleri parçaladığını" söyledi.
Otoriter rejimlerin tehlikelerine değinen Japon yazar, toplumların kendi liderlerini "körü körüne izlemelerinin sonunun selamet" olmayacağını belirterek, Rusya-Ukrayna savaşına karşı barış çağrısı yaptı.
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