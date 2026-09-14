Japon yetişkin film yıldızı evde ölü bulundu

Japonya’da yetişkin film sektöründe tanınan Hana Kuraki’nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tokyo Reporter’ın haberine göre 25 yaşındaki Kuraki, cumartesi günü Tokyo’nun Shinjuku bölgesindeki Kabukicho’da bulunan bir evde arkadaşı tarafından ölü bulundu.

Söz konusu evin bölgede bir işletmenin sahibi olan ve “Sakito” adıyla bilinen kişiye ait olduğu belirtildi.

Kuraki’nin ölümünün ardından sosyal medyada intihar ettiği yönünde iddialar yayıldı. Ancak Japon makamlarından ölüm nedenini kesinleştiren resmi bir açıklama gelmedi.

Kuraki’nin yaşamını yitirmesine ilişkin kişisel ilişkileri ve ölümünden önce yaşadığı öne sürülen olaylar hakkında da çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların bağımsız veya resmi kaynaklarca doğrulanmadığı belirtildi.

ARKADAŞI EVDE BULDU

Sakito, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuraki’nin cansız bedenini kendisinin bulduğu yönündeki paylaşımların doğru olmadığını söyledi.

Kuraki’yi bir arkadaşının bulduğunu belirten Sakito, kendisine haber verilmesinin ardından eve gittiğini ve Tokyo polisiyle yürütülen süreçte yardımcı olduğunu ifade etti.

Kuraki’nin daha önce özel hayatındaki bazı sorunlardan kendisine söz ettiğini belirten Sakito, ölümün ardından ortaya atılan söylenti ve spekülasyonlara son verilmesi çağrısında bulundu:

“Yanlış bilgi veya spekülasyonlar nedeniyle hayatını kaybeden kişiye ve çevresindekilere daha fazla zarar verilmemesini umuyorum.”

Kuraki’nin yetişkin film sektöründeki kariyerine 2024 yılında başladığı belirtildi.

Oyuncunun ilerleyen aylarda Tayvan’da düzenlenmesi planlanan yetişkin eğlence sektörüne yönelik bir etkinliğe katılması bekleniyordu.

HAZİRANDA ÇALIŞMALARINA ARA VERMİŞTİ

Kuraki, Haziran 2026’da geçirdiği trafik kazasının ardından yüz ve çene bölgesinden yaralandığını açıklamış ve çalışmalarına bir süre ara verme kararı almıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önceden planlanan etkinliklere ilişkin gelişmeleri daha sonra paylaşacağını belirtmişti.