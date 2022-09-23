Japonya, ABD ve Güney Kore ortak bildiri: Asya-Pasifik'te statükonun değiştirilmesine karşı çıkacaklar

23 Eylül 2022 Cuma, 09:13

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu marjında New York'ta bir araya gelen Japonya, ABD ve Güney Kore'nin Dışişleri Bakanları, üçlü ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa görüşmesi sonrası ortak bildiri yayımlandı.

Dışişleri Bakanları, Çin'in faaliyetlerini arttığı Asya-Pasifik'te statükonun değiştirilmesine karşı çıkılması ve nüfusunu artırdığı Pasifik ada ülkelerinin desteklenmesinde anlaştı.

Bildiriye göre üç bakan, Kuzey Kore'nin "nükleer deneme gerçekleştirmesi halinde, bu ülkeye, uluslararası toplumca güçlü ve kararlı tepkisiyle karşılık verilmesinde" anlaştı.

Zirveye ilişkin Japon hükümeti açıklamasına göre, ABD-Japonya ve ABD-Güney Kore ittifaklarının caydırıcılık kapasitelerini artırılarak, üçlü güvenlik iş birliğini geliştirilecek.