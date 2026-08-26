Japonya’da 360 tonluk tarihi kale insan gücüyle taşındı

Japonya’da yüzlerce yıllık Hirosaki Kalesi’nin restorasyonu kapsamında dikkat çekici bir taşıma operasyonu gerçekleştirildi.

Hafta sonu yaklaşık bin 800 kişi, 360 ton ağırlığındaki kale kulesini orijinal konumuna yaklaştırmak için bir araya geldi. Katılımcılar, “so-re, so-re” sloganları eşliğinde 30 metre uzunluğundaki halatları çekti.

80 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilen çalışmada kule cumartesi günü 1,13 metre, pazar günü ise 1,09 metre taşındı.

Hirosaki Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Bölümü Başkanı Kensuke Hayasaka, etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Hayasaka, iki gün için ayrılan 1.800 kişilik kontenjana yaklaşık 8 bin başvuru geldiğini belirterek, Japonya’nın farklı bölgelerinin yanı sıra Güneydoğu Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan da katılım olduğunu aktardı.

360 TONLUK YAPI SÖKÜLMEDEN TAŞINIYOR

Tarihi yapının korunabilmesi için Japonya’da yüzyıllardır kullanılan “hikiya” yöntemi uygulanıyor.

Bu yöntemde bina parçalarına ayrılmadan ray veya makaralar üzerine yerleştirilerek bütün halinde taşınıyor.

Ulusal öneme sahip kültürel varlık statüsündeki kale kulesinin sökülmesinin tercih edilmediğini belirten Hayasaka, yapının geleneksel yöntemle taşındığını söyledi.

Hirosaki Belediyesi, 2015 yılında da halkı çalışmalara katılmaya çağırmıştı. Böylece bir kalenin taşınmasında yaklaşık bir asır sonra ilk kez hikiya yöntemi uygulanırken, vatandaşların doğrudan katıldığı ilk taşıma operasyonlarından biri gerçekleştirilmişti.

Kale kulesinin yer değiştirmesinin nedeni, büyük bir depremde zarar gören taş duvarın onarılmasıydı.

Restorasyon çalışmaları kapsamında duvar Aralık 2024’te tamamlandı. Toplam 2 bin 185 taşın tamamı yeniden eski yerlerine yerleştirildi.

Duvar çalışmalarının bitmesinin ardından yetkililer bu kez kalenin ana kulesini eski konumuna döndürmek için halktan yeniden yardım istedi.

“BİR KALEYİ ÇEKMEK İÇİN BAŞKA FIRSAT YOK”

Etkinliğe Japonya’nın diğer ucundaki Hiroşima’dan gelen 61 yaşındaki Motoharu Nakata, 11 yıl önce gerçekleştirilen taşıma çalışmasına da katıldığını söyledi.

Nakata, “Yeniden katılabilmek çok duygusal. Bir kaleyi çekmek için başka hiçbir fırsat yok. Harikaydı” ifadelerini kullandı.

Kalenin insan gücüyle taşınması ağustos sonuna kadar sürecek.

Yaklaşık 4 bin 100 kişinin katılması planlanan çalışmalar sonucunda kulenin toplam 5 metre ilerletilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, halkın katıldığı bölümün sembolik ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir çalışma olduğunu belirtiyor. Kalan yaklaşık 73 metrelik mesafe ise yıl sonuna kadar makineler kullanılarak tamamlanacak.

ZİYARETÇİLERE 2033’E KADAR KAPALI KALABİLİR

Hirosaki Kalesi’nin ana kulesi, Japonya’da günümüze ulaşan 12 tarihi kale kulesinden biri. Aynı zamanda ülkenin kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesinde ayakta kalan tek örnek olma özelliğini taşıyor.

Tsugaru klanının merkezi olan kale 1611 yılında tamamlandı. İlk ana kule, 1627’de yıldırım düşmesi sonucu barut deposunda çıkan yangında yok oldu. Günümüzdeki yapı ise 1810 yılında yeniden inşa edildi.

Hirosaki Kalesi bugün özellikle kiraz çiçeği sezonunda yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlayan parkın en önemli yapılarından biri.

Ancak kapsamlı restorasyon nedeniyle kule uzun süre ziyaretçilere kapalı kalacak. Hayasaka, yapının eski temeline yerleştirilmesinin ardından koruma çalışmalarının başlayacağını ve mevcut takvime göre kulenin 2033 yılında yeniden ziyarete açılmasının beklendiğini söyledi.