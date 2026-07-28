Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin güneyindeki Kyushu Adası’nda bulunan Kumamoto eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin büyüklüğünün ilk belirlemelere dayandığı bildirildi.
Depremin ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yayımlandı. Japonya Meteoroloji Ajansı, dalgaların bir metre yüksekliğe ulaşabileceğini duyurdu.
Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayanlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve denizden uzak durmaları çağrısında bulundu.
Japonya hükümeti; Kumamoto, Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita ve Miyazaki eyaletleri için acil deprem uyarısı yayımladı.
Uyarı yapılan eyaletlerin tamamının ülkenin güneyindeki Kyushu Adası’nda bulunduğu belirtildi.
NÜKLEER SANTRALLERDE OLUMSUZLUK SAPTANMADI
Kyushu Elektrik Enerjisi Şirketi, deprem sonrasında Sendai ve Genkai nükleer enerji santrallerinde herhangi bir olağan dışı durum tespit edilmediğini açıkladı.
Santrallerdeki kontrollerin sürdüğü bildirildi.
Demir yolu işletmecisi JR Kyushu, güvenlik kontrolleri nedeniyle bölgedeki tren seferlerini geçici olarak durdurdu.
Durdurulan seferler arasında yüksek hızlı Shinkansen trenlerinin de bulunduğu belirtildi.
Pasifik Okyanusu’nu çevreleyen volkan ve okyanus çukurlarından oluşan “Ateş Çemberi” üzerinde bulunan Japonya, dünyada depremlerin en sık yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor.
Dünya genelinde meydana gelen 6 ve üzeri büyüklükteki depremlerin yaklaşık yüzde 20’sinin Japonya ve çevresinde kaydedildiği belirtiliyor.