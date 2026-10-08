Japonya'da ABD askerine cinayet suçlaması: Halk sokaklara döküldü!

Japonya'nın Okinawa bölgesinde 39 yaşındaki bir kadının öldürülmesiyle ilgili ABD deniz piyadesinin gözaltına alınması, ülkedeki Amerikan askeri varlığına yönelik tepkileri yeniden alevlendirdi. Başkent Tokyo'da Dışişleri Bakanlığı önünde protestolar düzenlenirken Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, cinayeti sert sözlerle kınadı. ABD ordusu ise Okinawa'daki askerlerine bir ay süreyle sokağa çıkma kısıtlaması getirirken askeri faaliyetlere 48 saat ara verdi.

Japonya'da ABD ordusunda görevli bir deniz piyadesinin Okinawa'da bir kadını öldürmekle suçlanmasının ardından protestolar başladı.

Başkent Tokyo'da 8 Ekim Perşembe günü onlarca kişi, Japonya Dışişleri Bakanlığı binası önünde toplanarak ülkede görev yapan ABD askerlerinin karıştığı suçlara tepki gösterdi.

Göstericiler, Amerikan askerlerinin işlediği öne sürülen suçları protesto eden pankartlar taşıdı. Protestoyu düzenleyenler, megafonlarla yaptıkları konuşmalarda hükümetten ABD'nin askeri varlığına ilişkin daha somut adımlar atmasını istedi.

Okinawa'daki olay, Japonya'da Amerikan askeri üsleri ve bu üslerde görevli personelin faaliyetlerine ilişkin uzun süredir devam eden tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

39 YAŞINDAKİ KADIN OTELDE ÖLDÜRÜLDÜ

Japon polisinin açıklamasına göre, ABD Deniz Piyadeleri bünyesinde görev yapan 20 yaşındaki Onbaşı Devin Jacob Ballard, Okinawa'nın başkenti Naha'daki bir otelde 39 yaşındaki Anna Yagi'yi öldürmek ve eşyalarını çalmakla suçlanıyor.

Olayın geçen hafta sonu meydana geldiği belirtilirken Ballard'ın kadının cüzdanını ve sırt çantasını aldığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan ABD askeri, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Soruşturmaya ilişkin incelemeler devam ederken olay, Okinawa'da yaşayanların ABD askerlerinin karıştığı suçlara yönelik tepkilerini artırdı.

JAPONYA BAŞBAKANINDAN ABD'YE SERT TEPKİ

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, yaşanan olayı son derece vahşi ve korkunç olarak nitelendirdi.

Takaichi, Japonya hükümetinin ABD'ye güçlü bir protesto ilettiğini belirterek benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Tokyo yönetimi, Amerikan askeri personelinin disiplin kurallarına uymasının sağlanmasını ve soruşturmada Japon makamlarıyla tam işbirliği yapılmasını istedi.

ABD'li yetkililer de olayın iki ülke arasındaki güven ilişkisini olumsuz etkileyebileceğine ilişkin endişelerini dile getirdi.

ABD ASKERLERİNE ALKOL YASAĞI VE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Olayın ardından ABD ordusu, Okinawa'da görev yapan askeri personel için yeni disiplin önlemleri açıkladı.

Bu kapsamda askeri faaliyetlere 48 saat süreyle ara verilirken askerlerin alkol tüketmesi yasaklandı.

Personelin davranış kuralları ve disiplin standartları konusunda zorunlu eğitimden geçirilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca bölgede görev yapan ABD askerlerine, bir ay boyunca belirli saatlerde üs dışına çıkmalarını sınırlayan kısıtlamalar getirildi.

Amerikan askeri yetkilileri, uygulamaların personelin sorumluluklarını yeniden değerlendirmesi ve benzer olayların önlenmesi amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

1995'TEKİ OLAY YENİDEN GÜNDEMDE

Okinawa'daki ABD askeri varlığı, geçmişte de ciddi protestolara neden olmuştu.

Özellikle 1995 yılında üç Amerikan askerinin 12 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmesi, bölgede geniş katılımlı gösterilerin düzenlenmesine yol açmıştı.

Son cinayet soruşturmasının ardından başlayan protestoların katılımı, 1995'teki kitlesel gösterilerin gerisinde kalsa da olay bölgedeki Amerikan askeri varlığına yönelik tepkileri yeniden artırdı.

Okinawa sakinleri, uzun yıllardır askeri üslerden kaynaklanan gürültü, uçak kazaları ve ABD personelinin karıştığı suçlar nedeniyle şikâyetlerini dile getiriyor.

ABD'NİN JAPONYA'DAKİ ASKERİ VARLIĞI TARTIŞILIYOR

Japonya, ABD'nin ülke dışında en fazla askeri personel bulundurduğu ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor.

Ülkede görev yapan yaklaşık 18 bin ABD deniz piyadesinin büyük bölümü, Tayvan ve Çin'e yakın stratejik konumuyla öne çıkan Okinawa'da konuşlandırılmış durumda.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından ABD yönetimine geçen Okinawa, 1972 yılında yeniden Japonya'nın idaresine bırakıldı. Ancak bölgedeki Amerikan askeri varlığı devam etti.

Washington ve Tokyo yönetimleri, Okinawa'yı Doğu Asya'nın güvenliği açısından stratejik öneme sahip bir bölge olarak değerlendirirken yerel halkın bir bölümü askeri üslerin azaltılmasını veya kaldırılmasını talep ediyor.

Son cinayet soruşturmasının, ABD ile Japonya arasındaki güvenlik işbirliği ve Okinawa'daki askeri üslerin geleceğine ilişkin tartışmaları yeniden yoğunlaştırdığı belirtiliyor.