Japonya’da hayat durdu: Kredi kartları çalışmadı

Japonya’da kredi kartı işlem sisteminde yaşanan çökme, ülke genelinde ödemelerin aksamasına yol açtı. Perşembe günü başlayan teknik sorun nedeniyle yurttaşlar ve turistler alışveriş yapamazken, toplu taşıma sistemlerinde de ciddi aksamalar yaşandı.

Kyodo News’in haberine göre, kredi kartı işlemlerinin gerçekleştirilememesi marketler, büfeler ve diğer ticari işletmelerde ödemeleri durma noktasına getirdi. Tren yolcuları da bilet satın almakta güçlük çekti.

Tokyo’daki yolcular, toplu taşıma araçlarına girişte kullanılan Mobile Pasmo uygulamasına da erişemedi.

Teknik arızanın nedeni henüz açıklanmadı. Japonya’nın önde gelen kredi kartı sağlayıcılarından Mitsubishi UFJ NICOS Co., sorunun yerel saatle 08.00 sıralarında başladığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, bazı işletmelerde kartlı ödemelerin işleme alınamadığı belirtildi.

Bir diğer büyük ödeme hizmeti sağlayıcısı Sumitomo Mitsui Card Co. da benzer sorunlar yaşandığını duyurdu.

Arıza henüz tamamen giderilemedi. Kesintinin çok sayıda mağazadaki işlemleri ve toplu taşımadaki dijital ödemeleri etkilemeye devam ettiği bildirildi.

Şirketler, sistemler tamamen normale dönene kadar tüketicilerden anlayış beklediklerini açıkladı.

Büyük kredi kartı şirketleri ile Japon yetkililerin, sistemlerin yeniden devreye alınması ve arızanın nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.