Japonya’da sıcaklara karşı yeni çözüm: İnsanlar için 'buzdolabı'

Japonya’da giderek şiddetlenen yaz sıcakları, şirketleri çalışanlarını korumak için sıra dışı çözümler geliştirmeye yöneltiyor. Bunlardan biri de insanların içine girerek serinleyebildiği, telefon kulübesi büyüklüğünde bir tür 'insan buzdolabı.'

Batı Japonya’daki Higashiosaka kentinde depo işçisi olarak çalışan 51 yaşındaki Isao Tabuchi, kavurucu sıcakta bisikletle işe geldikten sonra baş dönmesi ve yorgunluk hissedince şirketinin kısa süre önce kurduğu cihazı kullandı.

Tabuchi, “İçeri girdiğiniz anda gerçekten serinliyorsunuz. Kendimi çok daha iyi hissettim” dedi.

Tokyo merkezli bir şirket tarafından satılan bu cihaz, güçlü soğuk hava akımıyla içerideki kişinin kısa sürede serinlemesini sağlıyor.

Şirket, nisandan bu yana 1,5 milyon yen (yaklaşık 450 bin TL) fiyatla 300'den fazla cihaz sattığını açıkladı. Başlıca müşteriler arasında inşaat sahaları, fabrikalar ve depolar bulunuyor. Şirket gelecekte golf sahaları ve beyzbol stadyumlarına da açılmayı planlıyor.

Satış temsilcisi China Yamamoto, cihazın ilk başta şirket içinde bile şüpheyle karşılandığını belirterek, “Büyük ve pahalı bir ürün. Sadece anlatarak müşteriyi ‘Tamam, bir tane alalım’ diye ikna edebileceğiniz türden değil” dedi.

40 DERECEYE ÖZEL TANITIM

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünya genelinde aşırı sıcak hava dalgalarının sıklığını ve şiddetini artırdığına dikkat çekiyor.

Japonya da son yıllarda rekor sıcaklıklarla mücadele ediyor. Ülkede bu yıl meteoroloji yetkilileri, sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı günler için 'Kokushobi', yani 'aşırı sıcak gün' şeklinde yeni bir ifade kullanmaya başladı. Yetkililer, bu seviyedeki sıcaklıkların doğal afet gibi değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Sadece Tokyo'da ağustos ortasına kadar geçen bir aylık dönemde sıcaklarla bağlantılı yaklaşık 120 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde ise bu yaz yaklaşık 63 bin kişi acil tıbbi yardıma ihtiyaç duydu.

Japon şirketleri geçen yıldan bu yana aşırı sıcak altında çalışan personeli korumak için daha sıkı önlemler almakla yükümlü. İnşaat sahalarında fanlı iş kıyafetleri, klimalı dinlenme alanları ve güneşten koruyucu gölgelikler gibi önlemler giderek yaygınlaşıyor.

Tokyo yönetimi de bu yıl kamu çalışanlarının sıcak havalarda şortla işe gelmesine izin veren yeni bir uygulama başlattı.

Sıcaklıkların ekonomi üzerindeki etkisi de giderek büyüyor. Teikoku Databank'ın temmuz ayında yaptığı araştırmaya göre şirketlerin yüzde 50'si aşırı sıcakların faaliyetlerini aksattığını bildirdi. Bunların yaklaşık yüzde 88'i çalışanlarını sıcaklardan korumak için önlemlerini artırdı.

20 DAKİKA SONRA OTOMATİK KAPANIYOR

Ürün, standart bir elektrik prizinden çalışıyor, kolaylıkla taşınabiliyor ve görece düşük miktarda enerji tüketiyor. Cihaz aşırı kullanımı önlemek amacıyla 20 dakika sonra otomatik olarak kapanıyor.

Şirket yetkilisi Yutaka Kono, sıcakla mücadele yatırımlarının artık çalışanları elde tutmak ve yeni personel bulabilmek açısından da gerekli hale geldiğini söyledi.

Kono, “İnsanları bir tür buzdolabının içine sokma fikrine gerçekten şaşırdım. İçeri giren kişinin vücut sıcaklığını birkaç dakika içinde güvenli bir seviyeye indirebilmesi çok dikkatimi çekti” dedi.