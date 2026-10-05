Japonya’dan Washington’a resmi protesto: ABD askeri cinayetle suçlandı, Okinawa’da öfke büyüdü

Japonya’nın Okinawa adasında bir ABD deniz piyadesinin 39 yaşındaki bir kadını öldürmek ve eşyalarını çalmakla suçlanarak gözaltına alınması, adadaki ABD askeri varlığına yönelik uzun süredir devam eden tepkileri yeniden alevlendirdi.

20 yaşındaki ABD Deniz Piyadesi Devin Jacob Ballard, Okinawa polisi tarafından pazar günü gözaltına alındı.

Japon yetkililer, olayın Ballard’ın resmi askeri göreviyle bağlantılı olmaması nedeniyle şüphelinin Japonya’nın yetkisi altında tutulduğunu açıkladı.

Okinawa polisi, 39 yaşındaki Anna Yagi’nin 3 Ekim sabahı Naha kentindeki bir otel odasında ölü bulunduğunu bildirdi.

Polise göre güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli olduğu değerlendirilen bir erkeğin Yagi ile birlikte otele girdiği, daha sonra kadına ait eşyalarla tek başına çıktığı görülüyor. Japon basını, Yagi’nin bir kabloyla boğulmuş olabileceğini aktardı.

Ballard’ın Okinawa’daki Futenma Deniz Piyadeleri Hava Üssü’nde görev yaptığı belirtildi.

“İLK TEPKİM YİNE Mİ OLDU”

Olay, Okinawa’da yıllardır ABD askerlerinin karıştığı suçlara karşı biriken öfkeyi yeniden gündeme taşıdı.

BBC’ye konuşan 52 yaşındaki Ai Sato, haberi duyduğunda ilk tepkisinin “Yine mi?” olduğunu söyledi.

Sato, “Çocukluğumdan beri hiçbir şey değişmedi. Daha kaç kez aynı şeyi yaşayacağız, daha kaç kurban verilecek, daha kaç aile acı çekecek?” ifadelerini kullandı.

Ginowan kentinde yaşayan 62 yaşındaki Akemi Oshiro da benzer bir tepki göstererek bu tür olayların tekrarlanması nedeniyle artık şaşırmadığını söyledi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, olayın ardından Washington yönetimine resmi protesto iletildiğini açıkladı. Takaichi, parlamentodaki konuşmasında olayı “iğrenç bir suç” olarak nitelendirdi.

Ancak bazı Okinawa sakinleri yalnızca diplomatik protestonun yeterli olmadığını düşünüyor.

Sato, Takaichi’nin ABD Başkanı Donald Trump ile doğrudan görüşerek benzer olayların tekrarını önleyecek somut tedbirler talep etmesi gerektiğini söyledi.

NAHA VE TOKYO’DA PROTESTOLAR

Cinayet iddiasının ardından hem Okinawa’nın başkenti Naha’da hem de Tokyo’da protestolar düzenlendi.

Yaklaşık 100 kişinin katıldığı gösterilerde ABD askerlerinin işlediği suçlara karşı daha sert önlemler alınması istendi. Sosyal medyada da “Artık yeter” mesajları paylaşıldı.

Japonya’da yaklaşık 55 bin ABD askeri bulunuyor ve bunların en yoğun konuşlandığı bölge Okinawa.

Okinawa, yüzölçümü bakımından Japonya’nın en küçük eyaletlerinden biri olmasına rağmen ülkede yalnızca ABD ordusunun kullanımına ayrılan arazilerin yaklaşık yüzde 70’i burada bulunuyor.

Ada, İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ABD’nin kontrolüne geçmiş, 1972 yılında yeniden Japonya’ya devredilmişti.

Okinawa yerel yönetiminin verilerine göre 1972’den bu yana ABD askeri personeliyle bağlantılı suçlar nedeniyle 6 bin 409 gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

GEÇMİŞTEKİ SUÇLAR HÂLÂ HAFIZALARDA

Adadaki ABD askeri varlığı özellikle cinsel saldırı, şiddet, alkollü araç kullanımı, uçak kazaları ve gürültü gibi olaylar nedeniyle uzun süredir tepki çekiyor.

1995 yılında üç ABD askeri, 12 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırıp dövmüş ve tecavüz etmişti. Olay Okinawa genelinde büyük protestolara yol açmıştı.

2016 yılında ise 20 yaşındaki bir Okinawalı kadına tecavüz edip öldüren eski bir ABD deniz piyadesi ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

2025’te de bir ABD deniz piyadesi, Japon bir kadını boğazını sıkarak cinsel saldırıya maruz bırakmaktan suçlu bulunmuştu.

BBC’ye konuşan iki çocuk annesi Hitomi Miyagi, İkinci Dünya Savaşı’nın üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen Okinawa’da yaşayanların hâlâ güvende hissetmediğini söyledi.

Miyagi, “Barış içinde yaşayabileceğimiz bir Okinawa için sesimizi yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.