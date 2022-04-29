Japonya'da 26 yolcusu ile kaybolan teknenin enkazı bulundu
Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, 6 gün önce 26 kişiyle birlikte kaybolan turist teknesinin enkazının Hokkaido açıklarında bulunduğunu duyurdu.
Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri, geçtiğimiz Cumartesi günü su aldığını belirterek yardım çağrısı gönderdikten sonra 2'si çocuk 26 yolcu ve mürettebatı ile ortadan kaybolan 19 tonluk Kazu-1 adlı turistik gezi teknesinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) desteğiyle gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaza Hokkaido'daki Shiretoko Yarımadası açıklarında rastlandığı bildirildi. Enkaza denizin 100 metre derinliğinde ulaşıldığı açıklanırken, kayıp 12 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
EN AZ 14 KİŞİ ÖLDÜ
Hokkaido açıklarında yardım çağrısı gönderdikten sonra ortadan kaybolan turistik gezi teknesindeki 26 yolcudan 14'ünün cansız bedeni bulunmuştu. Tekne işletmecisi şirket, tekne kaptanının olumsuz hava koşullarına rağmen denize açıldığına dair iddialar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.
Video Haberler
- Eski muhtar, devrilen traktörün altında kaldı
- İETT otobüsü, servis aracı ve kamyonet çarpıştı
- 10 yıl saklandı, havalimanında yakayı ele verdi
- Cenazeyi bırakıp kavga ettiler
- Kum fırtınası gökyüzünü turuncuya boyadı
- 'Duvar delip' hırsızlık yaptı, selamlaşıp ayrıldı
- Çalıştığı iş yerinden 49 tane kulaklık çaldı
- Kırşehir'de yangın: 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
- Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı
- Rüşvet ve sahtecilik operasyonu: 28 gözaltı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar
- Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 'tehdit'
- CHP'li Özel'den Erdoğan'a 'soyadı' yanıtı
- Atatürk ve laiklik karşıtı bildiri
- 'Sezonun hakkı buydu'
- TOGO Kuleleri için yıkım kararı
- Benzine bir büyük zam daha!
- İsrail Başbakanına ikinci kez tehdit mektubu
- Kocabıyık'tan Soylu'ya rest
- Erdoğan'ın durumu rakibine bağlı