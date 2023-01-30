Japonya'da eski̇ asker ci̇nsel saldırı nedeni̇yle hükümete dava açtı
Japonya'da eski asker Rina Gonoi, uğradığı cinsel saldırıya karşılık aldığı "yüzeysel" özürler ve kötü muamele nedeniyle hükümeti ve failleri dava edeceğini söyledi.
Japonya'da ordudaki görevinden istifa ettikten sonra maruz kaldığı cinsel saldırıları kamuoyuna açıklayan Rina Gonoi, hükümete dava açtı.
Rina Gonoi, aldığı özürlerin "yüzeysel" olduğunu ve saldırganların avukatlarının uzlaşma görüşmelerinde olayları önemsizleştirmeye çalıştığını söyledi.
Gonoi yaptığı açıklamada, "Kavga seçeneğini tercih etmek istemedim, ancak yaptıklarından gerçekten pişman olduklarına dair bana güven veren bir mesaj almadım" dedi.
Gonoi, "Konuyla ilgili olarak onların tarafı ile benim tarafım arasındaki farklılıklar göz önüne alındığında, (dava yoluyla) her şeyi kamuoyuna açmanın gerekli olduğunu düşünüyorum, bunun tekrarlanmasını önlemeye yardımcı olacağını düşünüyorum" diye ekledi.
Gonoi, kendisine saldıranlardan ve hükümetten toplamda 7.5 milyon yen tazminat talep etti.
Ordu, yürüttüğü soruşturmada Gonoi'nin birliğinde ve eğitimler sırasında rutin olarak cinsel taciz ve saldırıya maruz kaldığını tespit ettiğini kabul etmişti.
Ordu, Gonoi'nin komutanı da dahil olmak üzere toplamda 5 kişiyi görevinden almıştı.
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