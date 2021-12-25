Japonya'da koronavirüs hapına acil kullanım onayı verildi

25 Aralık 2021 Cumartesi, 09:30

Japonya Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı ağız yoluyla kullanılacak "Molnupiravir" ilacının ülke içi kullanımına izin verdiğini duyurdu.

Buna göre, hafif semptom gösteren 18 yaş ve üstü hastaların, ilacı 5 gün boyunca günde iki kez kullanımının yolu açıldı.

Sağlık Bakanı Goto Şigeyuki, ilacın sevkiyatının ülke genelindeki sağlık kuruluşlarına hafta içerisinde başlayacağını açıkladı.

"ÖLÜM RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Japonya hükümeti 1,6 milyon doz "Molnupiravir" ilacının tedariki için daha önce Amerikalı firma ile anlaşmaya varmıştı.

Merck firması koronavirüse karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için bu ay başında bakanlığa başvurmuştu.

İlaca, ilk kez İngiltere'de ve daha sonrasında ise ABD'de onay verilmişti.

Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.