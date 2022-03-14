Japonya'nın eski Başbakanı Abe'den "Asya'da statükonun korunması" mesajı

14 Mart 2022 Pazartesi, 07:03

Japonya'nın 2012-20 dönemi Başbakanı Abe Şinzo, Asya'da "statükonun değiştirilmesi teşebbüslerinin bertaraf edilmesi" için güçlerin birleştirilmesi çağrısı yaptı.

Eski lider, Japonya-Malezya ilişkilerinin kuruluşunun 65. yıl dönümü kapsamında Başbakan Kişida Fumio'nun Özel Danışmanı vasfıyla Malezya'ya ziyaret düzenledi.

Ziyaretinde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın "uluslararası düzene ciddi tehdit" oluşturduğunu kaydeden Abe, Asya'da ise Çin'in artan bölgesel faaliyetlerine karşı Asya ülkelerine çağrıda bulundu.

Abe, "Güç kullanılarak ya da ekonomik baskıyla statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüsler Asya'da büyük tehdit oluşturuyor" diyerek, bölge ülkelerini, bu teşebbüslerin "bertaraf edilmesi için güç birliği yapmaya" çağırdı.

Kyodo ajansı, Abe'nin konuşmasının, Çin'in Tayvan'ı ele geçirme arzusuna, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı bölgeleri silahlandırmasına ve Çin gemilerinin Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularını ihlaline işaret ettiğini aktardı.

2012-20 dönemindeki göreviyle "Japonya'nın en uzun süre başbakanı olma" unvanını koruyan Abe, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'de en büyük siyasi fraksiyonun liderliğini yürütüyor.