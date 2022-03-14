Japonya'nın eski Başbakanı Abe'den "Asya'da statükonun korunması" mesajı
Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe, Japonya-Malezya ilişkilerinin kuruluşunun 65. yıl dönümü kapsamında Başbakan Kişida Fumio'nun Özel Danışmanı vasfıyla Malezya'ya ziyaret düzenledi. Şinzo burada, Rusya'yı eleştirdi ve savaşın uluslararası düzene ciddi tehdit oluşturduğunu ifade etti.
Japonya'nın 2012-20 dönemi Başbakanı Abe Şinzo, Asya'da "statükonun değiştirilmesi teşebbüslerinin bertaraf edilmesi" için güçlerin birleştirilmesi çağrısı yaptı.
Eski lider, Japonya-Malezya ilişkilerinin kuruluşunun 65. yıl dönümü kapsamında Başbakan Kişida Fumio'nun Özel Danışmanı vasfıyla Malezya'ya ziyaret düzenledi.
Ziyaretinde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın "uluslararası düzene ciddi tehdit" oluşturduğunu kaydeden Abe, Asya'da ise Çin'in artan bölgesel faaliyetlerine karşı Asya ülkelerine çağrıda bulundu.
Abe, "Güç kullanılarak ya da ekonomik baskıyla statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüsler Asya'da büyük tehdit oluşturuyor" diyerek, bölge ülkelerini, bu teşebbüslerin "bertaraf edilmesi için güç birliği yapmaya" çağırdı.
Kyodo ajansı, Abe'nin konuşmasının, Çin'in Tayvan'ı ele geçirme arzusuna, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı bölgeleri silahlandırmasına ve Çin gemilerinin Doğu Çin Denizi'nde Japon kara sularını ihlaline işaret ettiğini aktardı.
2012-20 dönemindeki göreviyle "Japonya'nın en uzun süre başbakanı olma" unvanını koruyan Abe, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'de en büyük siyasi fraksiyonun liderliğini yürütüyor.
Video Haberler
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
- Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
- Üniversiteli Rabia davasında yeni gelişme
- İstanbul'da kritik görüşme
- Tevfik Göksu'nun acı günü
- AKP'li başkandan 'Komünist Başkan' açıklaması
- Hekimler, İstanbul'da buluştu!
- Pazardaki fiyatlar cep yakıyor!
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Rusya'dan kritik noktaya füze!
En Çok Okunan Haberler
- Prof. Dr. Şen'den İstanbul için yeniden kar uyarısı
- İddia: Putin'in sır gibi sakladığı bir hastalığı var
- Rusya’da, Instagram tamamen kapatıldı
- Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
- Akaryakıt ürünlerine ilk indirim geldi
- Bakan Koca'dan 'Tıp Bayramı' mesajı
- Rus ressamın oğlu kendisini Mc Donalds'a kelepçeledi
- Ukrayna'da anne ve oğlu yaşadıkları siteye gömüldü
- AKP'ye 'acil' çağrı
- İşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı