Jeffrey Epstein dosyasında yeni tanıklık: Yıllar sonra kimliğini açıkladı

Jeffrey Epstein dosyasında yıllar sonra yeni bir tanıklık ortaya çıktı.

Bugün 37 yaşında olan Julia Molchanova, Wall Street Journal’a verdiği röportajda Epstein ile 2011 yılında tanıştığını ve yıllarca onun çevresinde kaldığını anlattı.

Molchanova, Epstein’ın kendisini eğitim ve kariyer vaatleriyle etkisi altına aldığını, ardından yaşamının birçok alanını kontrol etmeye başladığını öne sürdü.

Molchanova’nın anlatımına göre Epstein ile ilk karşılaşması Aralık 2011’de New York’ta gerçekleşti.

O dönemde 22 yaşında olan, Rusya’da tasarım eğitimi gören ve İngilizceyi sınırlı konuşabilen Molchanova, moda sektöründe kariyer yapmayı hedefliyordu.

Epstein’ın kendisine New York’taki Fashion Institute of Technology’de eğitim almasına yardımcı olabileceğini söylediğini belirten Molchanova, bu vaadi daha sonra “tuzak” olarak nitelendirdi.

“EĞİTİM” VAADİYLE NEW YORK’A DÖNDÜ

Molchanova, Rusya’ya döndükten sonra moda eğitimi için hazırlık yapmaya başladığını, bazı kursların ücretlerinin Epstein tarafından ödendiğini anlattı.

Ocak 2012’de Epstein’ın kendisini yeniden New York’a çağırdığını ve üniversiteyi göstereceğini söylediğini aktaran Molchanova, burada Epstein’ın kontrolündeki bir daireye yerleştirildiğini belirtti.

Molchanova, ilk cinsel istismarın da bu dönemde gerçekleştiğini öne sürdü.

Anlatımına göre rahatsızlığını dile getirdiğinde Epstein, yaşananları “Amerikan kültürünün” bir parçası gibi göstermeye çalıştı.

Molchanova, zaman içerisinde Epstein’ın çevresindeki kadınların hayatları üzerinde giderek daha fazla kontrol kurduğunu söyledi.

Kendisini Epstein’ın “asistanı” olarak anılmaya başladığını belirten Molchanova, eğitim ve moda kariyeri vaatlerinin ise gerçekleşmediğini anlattı.

Yaşadığı ortamı “tarikata benzer” sözleriyle tanımlayan Molchanova, Epstein’ın kadınlardan sürekli mutlu ve minnettar görünmelerini istediğini, ayrıca çevresine yeni kadınlar getirmeleri için baskı yaptığını öne sürdü.

HAYATININ HER ALANINA MÜDAHALE ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Molchanova’nın iddiasına göre Epstein’ın kontrolü zamanla kıyafetlerinden saçlarının uzunluğuna, harcamalarından görüştüğü kişilere kadar uzandı.

Bazı dönemlerde bir odada günlerce izole edildiğini de ileri süren Molchanova, Epstein’ın ekonomik olarak da kendisini bağımlı hale getirdiğini söyledi.

Molchanova, aylık olarak genellikle 3 bin doların altında ödeme aldığını ve bu miktarın değiştiğini anlattı.

2014 yılında JSC Interiors adlı bir şirketin Molchanova adına kurulduğu belirtildi.

Molchanova, Epstein’ın bu şirketi kendisine tasarım alanında kariyer fırsatı olarak sunduğunu ancak daha sonra şirket üzerinden bilgisi dışında finansal işlemler gerçekleştirildiğini fark ettiğini öne sürdü.

Şirket için bazı tasarım işleri yaptığını ancak işletmenin gerçek kontrolünün kendisinde olmadığını belirten Molchanova, yıllar sonra kendi adına açılmış kredi kartları ve tanımadığı harcamalarla karşılaştığını söyledi.

Durumu, “Bir şeye sahip olduğunuzu sanıyorsunuz ama aslında hiçbir şey sizin değil” sözleriyle anlattı.

2019’DA UZAKLAŞMAYA BAŞLADI

Molchanova, Epstein’ın çevresinden tamamen kopma sürecinin 2019 yılında başladığını söyledi.

Kredi geçmişini kontrol ettiğinde tanımadığı kartlar ve işlemler fark ettiğini belirten Molchanova, adının finansal işlemlerde düşündüğünden çok daha geniş biçimde kullanıldığından şüphelendi.

4 Nisan 2019’da Epstein’a mesaj göndererek yaşananlardan rahatsız olduğunu ve “normal hayatına geri dönmek istediğini” ifade ettiğini anlattı.

Epstein’ın kendisini Palm Beach’e çağırdığını ancak gitmediğini söyleyen Molchanova, artık güvenliğinden ciddi biçimde endişe ettiğini belirtti.

Epstein, 6 Temmuz 2019’da tutuklandı. Bir ayı aşkın süre sonra, 10 Ağustos’ta New York’taki cezaevi hücresinde ölü bulundu.

Molchanova’nın açıklamaları, Bank of America’ya karşı açılan geniş kapsamlı toplu davayla da bağlantılı.

Davayı başlatan ve kamuoyunda bugüne kadar “Jane Doe” takma adıyla bilinen baş davacının Molchanova olduğu ortaya çıktı.

Davada, Bank of America’nın Epstein ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri görmezden geldiği ve bu nedenle mağdurların uğradığı zararda sorumluluğu bulunduğu ileri sürüldü.

Banka ise Epstein’ın cinsel istismar ve insan ticareti suçlarını kolaylaştırdığı yönündeki iddiaları reddetti ve herhangi bir suç kabulünde bulunmadı.

72,5 MİLYON DOLARLIK UZLAŞMA ONAYLANDI

New York’taki federal mahkeme, Bank of America ile Epstein mağdurları arasında varılan 72,5 milyon dolarlık toplu dava uzlaşmasına ağustos sonunda nihai onay verdi.

Mahkeme kayıtlarına göre uzlaşma kapsamında oluşturulan fon, uygun bulunan mağdurlara dağıtılacak. Banka, anlaşmaya rağmen kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Molchanova, dava sürecinin kendisi açısından ağır bir kişisel bedeli olduğunu ve son derece özel bilgilerini paylaşmak zorunda kaldığını söyledi.

Buna rağmen kamuoyuna konuşmasının benzer deneyimleri yaşayan başka kadınların da seslerini duyurmasına yardımcı olmasını umduğunu belirtti.

“Onun hapiste olması gerekiyordu. Bizi yüzüstü bırakan sistemdi” diyen Molchanova, bugün kendi moda markasını kurmaya çalışıyor ve yaşadıklarından hareketle suç mağdurlarına destek vermek istediğini söylüyor.