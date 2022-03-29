J&J, Rusya'da kişisel bakım ürünlerinin satışını durduracak
ABD’li ilaç şirketi Johnson and Johnson (J&J), Rusya'daki kişisel bakım ürünlerinin satışını durdurma kararı aldıklarını bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaşın yıkıcı bir insani krizle sonuçlandığı aktarıldı.
Küresel bir sağlık şirketi olarak J&J'nin sağlık hizmetlerine erişimin temel olduğuna inandığı vurgulanan açıklamada, savaşın başından bu yana etkilenen insanları desteklemek için şirketin bu adımı attığı belirtildi.
''İNSANİ KRİZİN BOYUTU'' VURGUSU
Açıklamada, şirketin insani krizin boyutunun artmasıyla ek önlemler alacağı belirtilerek, "Rusya'daki kişisel bakım ürünlerimizin tedarikini askıya almaya karar verdik." ifadesi kullanıldı.
Şirketin insani yardım çalışmalarını desteklemeye yönelik bağışını 5 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkardığına işaret edilen açıklamada, bölgede J&J ilaçları ile tıbbi cihazlarının tedarikinin sağlanması taahhüdünün ise yinelendiği vurgulandı.
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