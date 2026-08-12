Jodie Foster’ı etkilemek için Reagan’a suikast düzenlemişti: John Hinckley Jr.’dan yıllar sonra yeni mesaj

ABD tarihinin en sarsıcı olaylarından birine imza atan John Hinckley Jr., saplantılı bir şekilde aşık olduğu Oscar'lı oyuncu Jodie Foster'a yıllar sonra yeniden seslendi. 30 Mart 1981 tarihinde ABD Başkanı Ronald Reagan’a, Foster'ın dikkatini çekebilmek amacıyla suikast düzenleyen Hinckley, katıldığı bir podcast programında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY BİR HAYAL ÜRÜNÜYDÜ"

Şu anda 71 yaşında olan Hinckley, 63 yaşındaki ünlü oyuncuya yönelik geçmişteki takıntısını değerlendirerek, "Jodie Foster ile bir evlilik yapmak ve hayatımın geri kalanını onunla geçirmek istiyordum, bunların hepsi elbette hayal ürünüydü" ifadelerini kullandı.

O dönem şiddetli bir psikoz geçirdiğini kabul eden Hinckley, oyuncuyla ilgili güncel düşüncelerini ise şu sözlerle dile getirdi:

"Filmlerini pek izlemiyorum ama ona iyi dileklerimi iletiyorum ve gayet iyi durumda olduğunu biliyorum. Söyleyebileceğim tek şey bu: Jodie'ye iyi dileklerimi iletiyorum ve iyi bir hayat yaşamasını umuyorum."

AKIL HASTANESİNDE 20 YILDAN FAZLA KALDI

1976 yapımı 'Taxi Driver' filminin ardından çocuk yaştaki Jodie Foster'a karşı erotomani beslemeye başlayan Hinckley, Yale Üniversitesi'nde okuduğu dönemde oyuncuyu takip etmiş ve kapısının altına mektuplar bırakmıştı. Mektuplarına yanıt alamayınca dikkat çekmek için ABD Başkanı Ronald Reagan'a silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda ağır yaralanan Reagan kısa sürede sağlığına kavuşurken, mahkeme Hinckley'nin akıl sağlığının yerinde olmadığına karar vermişti.

20 yıldan fazla süre akıl hastanesinde tedavi gören Hinckley, Haziran 2022'de hakkındaki tüm kısıtlayıcı şartların kaldırılmasıyla tamamen serbest bırakılmıştı.