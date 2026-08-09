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Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden açıkladı: Prostat kanseri tüm vücuduna yayıldı

Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden açıkladı: Prostat kanseri tüm vücuduna yayıldı

9.08.2026 09:27:00
Güncellenme:
DHA
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Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden açıkladı: Prostat kanseri tüm vücuduna yayıldı

Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, babasının prostat kanserinin kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını bildirdi.

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Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, babasının hastalığının son derece ‘ağrılı ve yıpratıcı bir durumda’ olduğunu söyledi. Biden, babasının oldukça dirençli olduğunu belirterek, çoğu zaman yaşadığı ağrıları paylaşmadığını kaydetti.

Kanserle mücadele sürecini izlemenin ailesi için son derece zor olduğunu aktaran Hunter Biden, babası Joe Biden’ın kasım ayındaki ara seçimlerin ardından ‘Bana Söz Ver, Amerika’ adlı anı kitabının yayınlanacağını da duyurdu.

83 yaşındaki Joe Biden, Mayıs 2025’te prostat kanserine yakalandığını kamuoyuna duyurmuştu. Hastalığın agresif bir tür olduğu ve kemiklere sıçradığı açıklanmıştı.

İlgili Konular: #ABD #kanser #Joe Biden

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