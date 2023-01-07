Joe Biden’dan Cumhuriyetçilerle çalışma çağrısı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 22:01

Güncelleme: 07.01.2023 - 22:01

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Amerikan halkı, liderlerinden ülkenin ihtiyaçlarını her şeyin üzerinde tutmasını bekliyor ve şimdi yapmamız gereken de bu" ifadesini kullandı.

8 Kasım'da yapılan ara seçimlerin sonucunda Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmelerinin ardından Cumhuriyetçilerle çalışmaya hazır olduklarını kaydeden Biden, ekonomi, ulusal güvenlik, sağlık sistemi gibi hususlarda hayata geçirdiği ve geçirmeyi planladığı projelerde beraber çalışma çağrısında bulundu.

Biden, açıklamasında ayrıca ABD Temsilciler Meclisi başkanlığına seçilen McCarthy'i tebrik etti.



ABD Kongresinde Senatoda çoğunluk hala Demokratlarda olsa da Cumhuriyetçilerin, Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmesi ve meclis başkanının Cumhuriyetçi bir milletvekili olması, Biden yönetimini, en çok zorlayacak konuların başında geliyor.