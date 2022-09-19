Joker kılığına bürünüp tehditler savurmuştu: Cezası belli oldu

19 Eylül 2022 Pazartesi, 16:15

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı University City bölgesinde yaşayan Jeremy Garnier 2020'nin mart ayında canlı yayın açıp insanları bombalama ve öldürme tehdidinde bulunarak dikkat çekmişti. Batman serisinin meşhur kötü karakteri Joker kılığına girmesi, onu dünya gündemine taşımıştı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; terör saldırısı tehdidi suçunu işlediğini kabul eden Garnier'in cezası cuma günü açıklandı.

51 yaşındaki Garnier, gözaltına alındıktan sonra tutuklu kaldığı aylar göz önünde bulundurularak 60 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"JOKER GİBİ KONUŞUYORDUM"

Yerel gazete St. Louis Post-Dispatch'e cumartesi günü telefonla konuşan hükümlü, amacının kimseyi tehdit etmek olmadığını söyledi:

"Joker gibi konuşuyordum, karaktere girmiştim. Herkes bunun bir şaka olduğunu biliyordu. Tehditle devam etmek gibi bir niyetim hiç yoktu."

"EYLEMLERİNİZİN SONUÇLARI VAR"



Daha az ceza için suçlamayı kabul ettiğini savunan Garnier, dersini aldığını vurguladı:

"Harekete geçmeden önce düşünün. Eylemlerinizin sonuçları var. Her ne kadar saçmalayıp espri yapsam da diğerlerini bunu ciddiye aldı."

Garnier, 1980'li yıllarda kredi kooperatifini soymak gibi suçlarla 20'den fazla yıl hapis yattığını belirtti. O dönemde uyuşturucu bağımlılığı yüzünden böyle eylemlerde bulunduğunu ve artık uyuşturucudan temizlendiğini açıklarken bu konuda farkındalık yaratmak istediğinin altını çizdi.