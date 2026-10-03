JPMorgan’dan Türk ekonomisi için kritik uyarı

Türkiye'de yatırım fonu sektöründe başlayan kriz derinleşiyor. 131 fonun tasfiyeye alınmasıyla patlak veren ve yaklaşık yarım milyon yatırımcıyı etkileyen kriz, Borsa İstanbul'da da sert kayıplara yol açtı. Ana endeks eylül ayında 2008'den bu yana en kötü aylık performansını kaydetti.

Reuters, 2 Ekim 2026 tarihli “Türkiye'nin yatırım fonu balonu nasıl patladı?” başlıklı analizinde, krizin nasıl oluştuğunu, soruşturmanın hangi isimlere uzandığını ve tasfiye sürecinde yatırımcıları nelerin beklediğini inceledi.

İşte o analizden öne çıkanlar...

JPMORGAN'DAN KRİTİK TAHMİN

Krizin etkileri yalnızca fon piyasası ve Borsa İstanbul'la sınırlı kalmayabilir. ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan'ın analistleri, fon sektöründeki çalkantının Türkiye ekonomisi açısından daha geniş sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Reuters'ın aktardığına göre, JPMorgan analistleri krizin, bankanın Türkiye için öngördüğü 2026 yılı yüzde 3'lük GSYH büyüme tahmini üzerinde “anlamlı aşağı yönlü riskler” oluşturduğunu belirtti.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Krizin piyasalardaki etkisini sınırlamaya yönelik adımlar da devreye alındı. Krizden etkilenen bazı hisselerin endekslerden çıkarılmasını da içeren değişikliklerin yürürlüğe girmesinin ardından Borsa İstanbul'un ana endeksi perşembe gününü yüzde 2,5 yükselişle tamamladı.

Asıl süreç ise tasfiye edilecek fonlarda yaşanacak. SPK, tasfiye işlemlerinin altı aya kadar süreceğini açıkladı.

Belirli fonlarda net yatırımı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara paralarının tamamının ödenmesi, 1 milyon TL ve üzerinde yatırımı bulunanlara ise ilk aşamada 1 milyon TL ara ödeme yapılması öngörülüyor.

TMSF ise tasfiye öncesindeki fon satışlarından elde edilen ve yetkililerin “aşırı kazanç” olarak nitelendirdiği tutarları gönüllü olarak iade etmek isteyenler için hesaplar açtı.

GERÇEK KAYIP NE KADAR?

Ancak tasfiye takviminin açıklanması, krizin en önemli sorusunu henüz yanıtlamıyor: Yatırımcıların gerçek kaybı ne kadar olacak?

Reuters, toplam kaybın henüz bilinmediğinin altını çiziyor. Tasfiye kapsamındaki fonların toplam varlıklarının 20 milyar doların üzerinde olması, yatırımcıların 20 milyar dolar kaybettiği anlamına gelmiyor.

Gerçek kaybı belirleyecek temel unsur, fonların ellerindeki varlıkların hangi fiyatlardan nakde çevrilebileceği olacak. Fonların önemli bölümünün işlem hacmi düşük hisseler taşıması ise tasfiye sürecini zorlaştırabilecek başlıca faktörlerden biri olarak görülüyor.

Bu nedenle gözler şimdi, söz konusu hisselerin gerçek piyasa koşullarında hangi fiyatlardan satılabileceğine ve altı aylık tasfiye sürecinin sonunda yatırımcıların yatırımlarının ne kadarını geri alabileceğine çevrilmiş durumda.