K-pop yıldızı Song Min-ho’ya askerlik yasasını ihlalden hapis cezası

Güney Kore’de mahkeme, askerlik yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle K-pop grubu Winner’ın üyesi Song Min-ho’ya bir yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, 33 yaşındaki sanatçının cezasını iki yıl süreyle erteledi.

Mino sahne adıyla da tanınan Song’un, 2023-2024 yılları arasında sosyal hizmet görevlisi olarak çalıştığı Seul’deki bir toplum merkezine defalarca izinsiz şekilde gitmediği belirlendi.

Mahkemede, Song’un 21 aylık sosyal hizmet görevi boyunca toplam 102 kez izinsiz devamsızlık yaptığı tespit edildi.

Güney Kore’de sağlık durumu uygun olan erkeklerin en az 18 ay zorunlu askerlik hizmeti yapması gerekiyor. Sağlık gerekçeleriyle bazı kişiler ise askerlik yerine sosyal hizmet görevlisi olarak kamu kurumlarında çalışıyor.

Mahkeme kararında, askerlik hizmetinin “sadakatle yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük” olduğu, sosyal hizmet görevlilerinin de bu sorumluluktan muaf olmadığı vurgulandı

CEZASI İKİ YIL ERTELENDİ

Song’a verilen bir yıllık hapis cezası iki yıl süreyle ertelendi. Sanatçı, bu süre içinde yeni bir suç işlememesi halinde cezaevine girmeyecek.

Mahkeme, Song’un suçlamaları kabul etmesini ve pişmanlık göstermesini de cezada dikkate aldı.

Song hakkında soruşturma, 2024’te sosyal hizmet görevini tamamlamasının ardından başlatıldı.

Güney Kore basınında, sanatçının görev yerine sık sık gitmediği ve fazla sayıda hastalık izni kullandığı yönünde haberler yayımlanmıştı.

Song’un görev yaptığı merkezdeki yöneticisi de sanatçının devamsızlıklarını gizlemeye yardımcı olduğu gerekçesiyle ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, yöneticinin Song göreve gelmediği halde gelmiş gibi gösteren kayıtlar düzenlediğini tespit etti.

GÜNEY KORE’DE ÜNLÜLERİN ASKERLİĞİ TARTIŞILIYOR

Güney Kore’de ünlü isimlerin zorunlu askerlik hizmeti uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu.

“Gangnam Style” şarkısıyla dünya çapında tanınan Psy, ilk askerlik hizmeti sırasında eğlence sektöründeki faaliyetlerini sürdürdüğü gerekçesiyle yeniden askere alınmıştı.

1990’lar ve 2000’lerin başında ülkenin en tanınmış pop yıldızlarından biri olan Steve Yoo ise 2002’de askerlikten kaçmakla suçlanmış, askerlik öncesinde Güney Kore vatandaşlığından çıkarak ABD vatandaşı olmasının ardından ülkeye girişine yasak getirilmişti.

“BENİ SEVEN İNSANLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM”

Song Min-ho, mahkeme kararı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada davranışlarından dolayı pişman olduğunu söyledi.

Seoul Economic Daily’nin aktardığına göre Song, “Bana bu kadar sevgi gösteren insanlardan özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Sanatçı, zorunlu askerlik hizmetini yeniden yerine getirip getirmeyeceğine ilişkin soruya ise yanıt vermedi.