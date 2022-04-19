Kabil'de 3 patlama meydana geldi
Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında 3 patlama meydana geldi.
Taliban yönetimindeki Afganistan'da siyasi geçiş süreci sürerken, terör olayları da yaşanmaya devam ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında eğitim kurumları hedef alındı.
Afganistan merkezli Pajhwok haber ajansının Kabil güvenlik güçlerine dayandırdığı habere göre, Kabil'in batısında iki patlama meydana geldiği ve en az 25 kişinin öldüğü bildirildi.
EĞİTİM KURUMLARI HEDEF ALINDI
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, başkent Kabil'in batı kesiminde üç patlama meydana geldiğini söyledi. Halid Zadran, söz konusu patlamaların eğitim kurumlarının yakınında gerçekleştiğini ifade etti.
Diğer taraftan Aamaj Haber ajansına göre, olayın meydana geldiği okullardan birinin yakınında bir el bombası patladı. Orada da en az beş kişinin yaralandığı bildirildi.
BİLGİ SAĞLANMASI ENGELLENİYOR
Diğer patlamaların nedenine ilişkin henüz bir bilgi olmadığı rapor ediliyor. Yerel haber ajanslarına göre, bölgedeki Taliban destekçileri tarafından gazetecilerin haber yapmasına izin verilmediği, muhabirlerin elinden kameralarının alındığı ve olay mahaline yaklaşmalarına izin verilmediği belirtiliyor.
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