Kabil'de hastaneye düzenlenen saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi

03 Kasım 2021 Çarşamba, 10:12

Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesine geçtiğimiz gün silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Terör örgütü IŞİD'in, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla saldırıyı üstlendi. IŞİD'in 5 militanın düzenlediği saldırıda, cihatçı Taliban'ın önde gelen bir komutanı da dahil olmak üzere, grubun birçok mensubunun öldürüldüğü iddia edildi.

Görgü tanıklarına göre saldırıda, 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi ise yaralandı.

Aynı hastaneye, 2017'de IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda, 30'dan fazla kişi ölmüş ve 50'ye yakın kişi yaralanmıştı.