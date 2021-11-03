Kabil'de hastaneye düzenlenen saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi
Afganistan'ın başkenti Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesine dün öğle saatlerinde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.
Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesindeki Serdar Muhammed Davud Han Hastanesine geçtiğimiz gün silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.
Terör örgütü IŞİD'in, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla saldırıyı üstlendi. IŞİD'in 5 militanın düzenlediği saldırıda, cihatçı Taliban'ın önde gelen bir komutanı da dahil olmak üzere, grubun birçok mensubunun öldürüldüğü iddia edildi.
Görgü tanıklarına göre saldırıda, 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi ise yaralandı.
Aynı hastaneye, 2017'de IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda, 30'dan fazla kişi ölmüş ve 50'ye yakın kişi yaralanmıştı.
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