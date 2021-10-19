“Kabul edilemez” denildi... AB’den Türkiye’ye yaptırım sinyali
Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye’ye yaptırım sinyali verdi.
Lüksemburg’da bir araya gelen Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin Kıbrıs'taki yerleşime kapalı bölge Maraş'a yönelik politikaları ve Nautical Geo araştırma gemisi ile ilgili adımları nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.
AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye’nin faaliyetlerinin devam etmesi durumunda “seçenekler belgesi” hazırlamayı kararlaştırdıklarını ifade etti. Belgenin AB'nin yaptırımlar da dahil atabileceği adımları içereceği belirtildi. Bu karar, AB’nin Türkiye hakkında hayata geçireceği olası yaptırımlara karşı somut bir adım olarak nitelendiriliyor.
“KABUL EDİLEMEZ” OLDUĞUNU BELİRTTİ
Aynı zamanda Borrell, geçtiğimiz günlerde Türk savaş gemisinin müdahalesiyle sonuçlanan olaya da atıfta bulunurken, bu müdahalenin ‘kabul edilemez’ olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da pazartesi günü yaptığı açıklamada Yunanistan ve Güney Rum Kesimi’ne sert ifadelerde bulunmuştu. Oktay, “Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz'de rotasını şaşıran cevabını alır” dedi.
-Sözcü
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