Kaddafi’nin yüzü basılmış 100 bin ekstazi hapına el konuldu

Libya’da güvenlik güçlerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda dikkat çeken bir sevkiyat ortaya çıkarıldı.

Trablus merkezli Terör ve Organize Suçlarla Mücadele birimi, yaklaşık 100 bin ekstazi hapının ele geçirildiğini açıkladı.

Güvenlik biriminin yayımladığı görüntülerde kahverengi renkli hapların, Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin yüzü ve omuzlarını andıracak biçimde kalıplandığı görüldü.

Ele geçirilen uyuşturucuların üzerinde Kaddafi’nin yüz hatları ve kıyafetlerini andıran kabartmalar bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, hapların “XTC” olarak bilinen ecstasy türünde olduğunu ve toplam sayının yaklaşık 100 bine ulaştığını açıkladı.

Uyuşturucu sevkiyatının Avrupa’daki bir ülkeden yola çıktığı ve deniz yoluyla Libya’daki bir limana ulaştırıldığı belirtildi. Ancak sevkiyatın çıktığı Avrupa ülkesi ile giriş yapılan Libya limanının adı açıklanmadı.

İHBAR ÜZERİNE TAKİBE ALINDI

Trablus’taki güvenlik biriminin açıklamasına göre operasyon, bir uyuşturucu çetesinin deniz yoluyla büyük miktarda uyuşturucu getirmeye hazırlandığı yönündeki ihbar üzerine başlatıldı.

Güvenlik görevlileri sevkiyatı Libya’ya ulaşana kadar takip etti.

Uyuşturucular limana ulaştıktan sonra bir kargo aracına gizlenmiş halde ele geçirildi. Operasyon kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alınarak savcılığa sevk edildiği bildirildi.

Şüphelilerin sayısı ve kimliklerine ilişkin ise ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) değerlendirmelerine göre Libya, son yıllarda Kuzey Afrika’daki uyuşturucu kaçakçılığı rotalarının önemli merkezlerinden biri haline geldi.

Ülke; sentetik uyuşturucular, kokain, esrar ve çeşitli uyuşturucu maddelerin Kuzey Afrika, Sahel, Avrupa ve diğer bölgelere taşınmasında transit güzergâh olarak kullanılıyor.

UNODC, uyuşturucu ağlarının Libya’daki siyasi ve güvenlik boşluklarından yararlandığını, farklı ülkelerdeki tedarikçilerle bağlantılı daha bağımsız ve uluslararası suç ağlarının ortaya çıktığını belirtiyor.

2011 SONRASI GÜVENLİK BOŞLUĞU

Muammer Kaddafi, NATO destekli ayaklanmanın ardından 2011’de devrilmiş ve öldürülmüştü.

Kaddafi yönetiminin çöküşünün ardından Libya uzun süren siyasi bölünme ve silahlı çatışmaların içine girdi.

Ülke bugün de batıda Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti ile doğuda Halife Hafter’in etkili olduğu yönetim arasında fiilen bölünmüş durumda.

Birleşmiş Milletler raporlarında, ülkedeki parçalı güvenlik yapısının uyuşturucu ve diğer yasa dışı ticaret ağlarının faaliyet alanını genişletmesine zemin hazırladığına dikkat çekiliyor.

ECSTASY KAÇAKÇILIĞINDA AVRUPA BAĞLANTISI

UNODC’nin 2026 Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre küresel ekstazi kaçakçılığında Avrupa önemli bir merkez olmayı sürdürüyor.

Raporda dünya genelinde ele geçirilen ekstazi miktarının 2024’te rekor seviyeye ulaştığı, küresel piyasadaki ekstazi üretiminin önemli bölümünün Batı ve Orta Avrupa’da gerçekleştiği belirtiliyor.

Libya’daki son operasyon da Avrupa ile Kuzey Afrika arasındaki sentetik uyuşturucu hattına ilişkin yeni bir örnek olarak kayıtlara geçti.