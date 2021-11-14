Kaddafi'nin oğlu ortaya çıktı: Seçimlerde başkan adayı oldu
Libya'da isyanla devrilen eski lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 24 Aralık başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı.
Libya'da 2011 yılındaki isyanla devrilen ve linç edilerek öldürülen 41 yıllık eski lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, 24 Aralık'ta düzenlenecek başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı.
Libya Yüksek Seçim Komisyonu Basın Müdürü Halid el Menai, Kaddafi'nin Sebha kentindeki Yüksek Seçim Komisyonu şubesine giderek başkanlık seçimlerine resmen adaylık başvurusunda bulunduğunu doğruladı.
Seçim merkezine bizzat giden Seyfülislam Kaddafi, 2011 yılından bu yana ilk kez ortaya çıktı. Seyfülislam Kaddafi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından insanlığa karşı suç işlemekten aranıyor. Libya Askeri Başsavcılığı da Seyfülislam hakkında 'cinayet' ve 'paralı asker kullanma' suçlamasıyla yakalama kararı vermişti.
-Sputnik
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