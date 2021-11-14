Kaddafi'nin oğlu ortaya çıktı: Seçimlerde başkan adayı oldu

14 Kasım 2021 Pazar, 13:53

Libya'da 2011 yılındaki isyanla devrilen ve linç edilerek öldürülen 41 yıllık eski lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, 24 Aralık'ta düzenlenecek başkanlık seçimleri için adaylık başvurusu yaptı.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu Basın Müdürü Halid el Menai, Kaddafi'nin Sebha kentindeki Yüksek Seçim Komisyonu şubesine giderek başkanlık seçimlerine resmen adaylık başvurusunda bulunduğunu doğruladı.

