Kadın çalışanına şeftali emojisi gönderen müdüre milyonluk ceza

25 Ekim 2022 Salı, 09:39

İngiltere'nin Leeds şehrinde bir nakliye şirketindeki yönetici, evli bir kadın çalışanını şeftali emojisi göndererek taciz etti. Mahkeme, yöneticinin 420 bin sterlin ödemesine karar verdi.

The Times'ın haberine göre, ismi gizli kalmasına karar verilen kadın, "Başta yakın arkadaştık fakat daha sonra benimle aşk yaşamak istediğini söyledi ve bana şeftali emojileri attı" dedi.