Kadın cinayeti Japonya’yı ayağa kaldırdı: ABD askerlerine alkol yasağı ve sokağa çıkma kısıtlaması

Japonya’nın Okinawa Adası’nda görevli bir ABD Deniz Piyadesinin 39 yaşındaki bir kadını öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından, ABD ordusu bölgede görev yapan askerlere yönelik yeni disiplin önlemleri açıkladı.

ABD güçlerine 48 saat boyunca alkol tüketme yasağı getirilirken, ayrıca 30 gün süreyle gece yarısından sabah 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı bildirildi.

Okinawa Bölge Koordinatörü ve 3. Deniz Seferi Kuvveti Komutanı Korgeneral Benjamin T. Watson, çarşamba gününden itibaren üs içinde ve dışında alkol tüketiminin tamamen yasaklandığını duyurdu.

Watson, 48 saatlik uygulamayı “operasyonel ara” olarak nitelendirerek bu sürede komutanların tüm personele disiplin, davranış standartları ve Okinawa toplumu karşısındaki sorumluluklara ilişkin eğitim vereceğini belirtti.

Bu süre boyunca üs dışına çıkışların da durdurulacağı açıklandı.

30 GÜNLÜK GECE KISITLAMASI

Watson ayrıca cuma gününden itibaren başlayacak 30 günlük bir “değerlendirme dönemi” ilan etti.

Bu kapsamda tüm personelin gece yarısından sabah 05.00’e kadar üslerinde, kendilerine tahsis edilen konutlarda ya da üs dışındaki ikamet adreslerinde bulunması gerekecek.

Okinawa polisi, pazar günü ABD Deniz Piyadeleri bünyesinde görev yapan bir askerin Naha kentindeki bir otelde 39 yaşındaki bir kadını öldürdüğü ve cüzdanını çaldığı şüphesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Japon basınında yer alan haberlere göre kadının boğularak öldürüldüğü değerlendiriliyor. Şüpheli askerin ise suçlamaları reddettiği bildirildi.

Okinawa Valisi Genta Koja, Tokyo’da Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ile yaptığı görüşmede olayın bölge halkında “derin kaygıya” yol açtığını söyledi.

Koja, ABD ordusuna daha önce de benzer olayların ardından önlem alınması yönünde çağrılar yapıldığını belirterek, yeni vakayla birlikte mevcut disiplin ve insan hakları eğitimlerinin yeterliliğinin yeniden sorgulandığını ifade etti.

Savunma Bakanı Koizumi ise benzer olayların tekrar yaşanmaması için ABD tarafıyla etkili önlemler üzerinde görüşmelerin sürdürüleceğini söyledi.

ABD ASKERLERİNE YÖNELİK TEPKİLER YENİ DEĞİL

Japonya’da yaklaşık 54 bin ABD askeri görev yaparken, bunların büyük bölümü Okinawa’da bulunuyor.

ABD askeri personelinin karıştığı suçlar, uzun süredir Okinawa’da kamuoyunun en tartışmalı başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

Geçen yıl bir Japon mahkemesi, 20’li yaşlarındaki bir kadını boğmaya ve cinsel saldırıda bulunmaya teşebbüs etmekle suçlanan bir ABD Deniz Piyadesini 7 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

2017’de ise eski bir ABD Deniz Piyadesi ve üs çalışanı, Okinawa’da bir kadına tecavüz edip öldürmekten müebbet hapis cezası almıştı.

Aynı yıl, alkollü bir ABD Deniz Piyadesinin kullandığı aracın karıştığı kazada 61 yaşındaki bir Japon sürücünün hayatını kaybetmesinin ardından ABD Kuvvetleri Japonya’daki tüm personeline geçici alkol yasağı getirmişti.