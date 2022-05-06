Kahve fabrikasına gönderilen sevkiyattan '500 kilogram kokain' çıktı
İsviçre polisi, bir kahve fabrikasına gönderilen kahve sevkiyatında 500 kilogram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İsviçre’nin Fribourg kantonunda kahve kapsülü üreticisi Nespresso’ya ait fabrikada çalışan işçiler, kahve çekirdeklerinin yer aldığı çuvallarda "beyaz toz" bulduktan sonra polise haber verdi. Fabrikaya gelen polis ekibi, yapılan inceleme üzerine çuvallardaki tozun kokain olduğunu tespit etti.
PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO
Aramayı genişleten polis, 5 konteynerde uyuşturucu maddeye rastladı. Polis, fabrikaya Brezilya’dan gönderilen konteynerlerde toplam 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Piyasa değerinin yaklaşık 50 milyon Euro olduğu belirtilen kokainin Avrupa pazarına gönderildiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ünlü kahve şirketi Nespresso’dan yapılan açıklamada ise fabrikada bulunan kokainin diğer ürünlere bulaşmadığı belirtilerek, "Tüm ürünlerimizin tüketiminin güvenli olduğuna dair güvence veriyoruz" denildi.
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