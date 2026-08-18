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Kalibaf'tan sert açıklama: 'Kapasitelerinin çok üzerinde bir işin içindeler'

Kalibaf'tan sert açıklama: 'Kapasitelerinin çok üzerinde bir işin içindeler'

18.08.2026 20:56:00
Güncellenme:
İHA
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Kalibaf'tan sert açıklama: 'Kapasitelerinin çok üzerinde bir işin içindeler'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "Amerikalılar, İran’a yönelik baskıyı daha da artırmanın, hiçbir zaman anlaşmanın parçası olmayan tavizleri koparmalarını sağlayacağını düşünüyor" dedi.
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ve İran arasındaki diplomatik çabalara ilişkin açıklamada bulundu.

Kalibaf, "Amerikalılar, İran’a yönelik baskıyı daha da artırmanın, hiçbir zaman anlaşmanın parçası olmayan tavizleri koparmalarını sağlayacağını düşünüyor" ifadelerini kullandı.

"KAPASİTELERİNİN ÇOK ÜZERİNDE BİR İŞİN İÇİNDELER"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’e yönelik de açıklama yapan Kalibaf, "Bessent ve Hegseth, kapasitelerinin çok üzerinde bir işin içindeler. Palyaço ekibinin şapkadan tavşan çıkarmasını beklemeyi bırakın ve neden olduğunuz bu sorunu çözün" dedi.

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