Kamerun’da teröristler evleri ateşe verdiler: 6 sivil öldü
Kamerun’da terör örgütü Boko Haram saldırısında 6 sivil öldü
Kamerun’un Uzak-Kuzey bölgesinde terör örgütü Boko Haram, sivillere saldırdı.
Uzak-Kuzey bölgesinin Darak şehrine bağlı Bideine köyüne Boko Haram üyeleri saldırı düzenledi.
Yaklaşık 30 evi ateşe veren teröristler, 6 sivili de öldürdü.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri, 20 binden fazla kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin göç etmesine neden oldu.
Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.
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